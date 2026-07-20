Arcana Experience presenta: Mind Against & Peces Raros en Victoria del Agua
La propuesta artística de Arcana Experience llega a Entre Ríos el próximo 26 de septiembre con un line up internacional encabezado por Mind Against.
El próximo 26 de septiembre desde las 16hs, ARCANA regresa a uno de sus escenarios más emblemáticos para dar inicio al ARCANA TOUR 2026. La cita será en Victoria del Agua, Entre Ríos, un entorno natural excepcional donde la música, el paisaje y la experiencia vuelven a encontrarse en perfecta armonía.
Arcana Experience en Victoria del Agua
Reconocido por desarrollar experiencias que trascienden el formato tradicional de festival, ARCANA continúa consolidando una propuesta donde cada edición es concebida desde una visión artística integral. La curaduría musical, la elección de locaciones extraordinarias, el diseño de producción y la conexión con la naturaleza forman parte de una identidad que invita al público a vivir mucho más que una fecha: una experiencia inmersiva desde el primer momento.
Line up encabezado por Mind Against
Para esta nueva edición, el line up estará encabezado por Mind Against, el aclamado dúo italiano formado por Alessandro y Federico Fognini, dos de los artistas más influyentes de la escena electrónica contemporánea. Referentes del sonido techno melódico europeo y habituales protagonistas de festivales como Tomorrowland, Coachella, Time Warp y Afterlife, además de clubes icónicos como Hï Ibiza, DC10 y Fabric London.
Como co-headliners se presentará Peces Raros con su reconocido formato Hybrid Live, una propuesta que rompe los límites entre la banda y la electrónica. Con una identidad única que fusiona sintetizadores, instrumentos en vivo y performance, el dúo argentino se ha convertido en uno de los proyectos más innovadores y convocantes de Latinoamérica, llevando su sonido a los principales festivales y escenarios del continente.
Completando la programación internacional estará el británico Josh Gigante, una de las figuras emergentes con mayor proyección dentro del circuito europeo, acompañado por Nim, DJ y director artístico de la escena de Buenos Aires, reconocido por construir sets donde conviven elegancia, profundidad y groove constante. La apertura de la jornada estará a cargo del talento local Mauro Zetta, dando comienzo a una experiencia musical pensada para evolucionar desde las primeras horas del encuentro hasta el cierre de la noche.
Ubicado entre aguas termales, lagunas y una exuberante vegetación, Victoria del Agua ofrece el escenario perfecto para la esencia de ARCANA. Un entorno donde la arquitectura, la naturaleza y la música se integran de manera orgánica, dando vida a una experiencia inmersiva que comienza mucho antes del primer beat y se extiende mucho más allá del escenario.
A través de una cuidada dirección artística, intervenciones visuales, espacios concebidos para la contemplación y una producción desarrollada con atención absoluta a cada detalle, ARCANA reafirma su compromiso de crear experiencias que despiertan todos los sentidos y convierten cada edición en un recuerdo inolvidable.
Para adquirir las entradas hay que ingresar al sitio oficial de Venti.
El 26 de septiembre, la música vuelve a encontrarse con la naturaleza en uno de los paisajes más extraordinarios de Argentina: ARCANA EXPERIENCE – Victoria del Agua, Entre Ríos.