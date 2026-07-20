Arcana Experience presenta: Mind Against & Peces Raros en Victoria del Agua

La propuesta artística de Arcana Experience llega a Entre Ríos el próximo 26 de septiembre con un line up internacional encabezado por Mind Against.

El próximo 26 de septiembre desde las 16hs, ARCANA regresa a uno de sus escenarios más emblemáticos para dar inicio al ARCANA TOUR 2026. La cita será en Victoria del Agua, Entre Ríos, un entorno natural excepcional donde la música, el paisaje y la experiencia vuelven a encontrarse en perfecta armonía.

Arcana Experience en Victoria del Agua Reconocido por desarrollar experiencias que trascienden el formato tradicional de festival, ARCANA continúa consolidando una propuesta donde cada edición es concebida desde una visión artística integral. La curaduría musical, la elección de locaciones extraordinarias, el diseño de producción y la conexión con la naturaleza forman parte de una identidad que invita al público a vivir mucho más que una fecha: una experiencia inmersiva desde el primer momento.

Line up encabezado por Mind Against Para esta nueva edición, el line up estará encabezado por Mind Against, el aclamado dúo italiano formado por Alessandro y Federico Fognini, dos de los artistas más influyentes de la escena electrónica contemporánea. Referentes del sonido techno melódico europeo y habituales protagonistas de festivales como Tomorrowland, Coachella, Time Warp y Afterlife, además de clubes icónicos como Hï Ibiza, DC10 y Fabric London.

Como co-headliners se presentará Peces Raros con su reconocido formato Hybrid Live, una propuesta que rompe los límites entre la banda y la electrónica. Con una identidad única que fusiona sintetizadores, instrumentos en vivo y performance, el dúo argentino se ha convertido en uno de los proyectos más innovadores y convocantes de Latinoamérica, llevando su sonido a los principales festivales y escenarios del continente.

Completando la programación internacional estará el británico Josh Gigante, una de las figuras emergentes con mayor proyección dentro del circuito europeo, acompañado por Nim, DJ y director artístico de la escena de Buenos Aires, reconocido por construir sets donde conviven elegancia, profundidad y groove constante. La apertura de la jornada estará a cargo del talento local Mauro Zetta, dando comienzo a una experiencia musical pensada para evolucionar desde las primeras horas del encuentro hasta el cierre de la noche.