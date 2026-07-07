Arcana Tour: fechas confirmadas para la mejor experiencia

Arcana Tour ya tiene fechas confirmadas para las fiestas de Entre Ríos, Cacheuta, Punta del Este y Mendoza.

Arcana es mucho más que un festival. Ya hay fechas confirmadas.

Hay experiencias que trascienden el concepto de un evento. Hay encuentros donde la música, el arte, el paisaje y las personas convergen para crear algo irrepetible. Ese es el espíritu de ARCANA.

Este año, ARCANA emprende un nuevo recorrido con ARCANA TOUR 2026, una serie de cuatro destinos cuidadosamente seleccionados que invitan a vivir la música electrónica desde una perspectiva diferente: escenarios naturales únicos, una curaduría artística de vanguardia y una producción diseñada para que cada detalle forme parte de una experiencia inmersiva.

Cada edición es concebida como una obra de arte en sí misma. Desde el momento en que el público llega al venue, comienza un recorrido sensorial donde la arquitectura, la naturaleza, el diseño, la gastronomía, el arte y la música dialogan para construir una experiencia integral.

Con una identidad que prioriza la exploración sonora por sobre las tendencias pasajeras, ARCANA continúa consolidándose como una plataforma para descubrir artistas que están definiendo el presente y el futuro de la escena electrónica global. Lineups cuidadosamente seleccionados, largas jornadas musicales y entornos naturales de una belleza extraordinaria convierten a cada encuentro en un destino en sí mismo.

Más que asistir a un festival, ARCANA propone desconectarse de la rutina para conectar con el entorno, la comunidad y la música en su estado más puro.