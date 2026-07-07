La Academia Nacional de Ciencias cuestionó las políticas de ajuste científico y alertó por la "fuga de cerebros"

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) difundió un crítico comunicado oficial en el que manifestó su “profunda preocupación” por la crítica situación que atraviesa el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica. En el documento, la prestigiosa institución expresó su solidaridad con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con los trabajadores desvinculados del organismo y con los becarios posdoctorales del Conicet , advirtiendo de forma tajante que las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno nacional provocarán una “grave fuga de cerebros” .

“La ciencia y la tecnología constituyen políticas de Estado cuya continuidad trasciende los gobiernos. El deterioro de las capacidades humanas e institucionales construidas durante décadas compromete el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la capacidad de innovación de nuestro país”, sostuvo la entidad científica.

La Academia puntualizó de forma específica dos focos de conflicto que encendieron las alarmas en la comunidad científica. El primero de ellos apunta de manera directa contra la no renovación de decenas de contratos en la CNEA , una medida que, según el texto, "evidencia, una vez más, la falta de valorización gubernamental hacia el sector".

La ANCEFN recordó el rol geopolítico y social que el área nuclear representa para la Argentina:

Prestigio internacional: El desarrollo atómico local ha posicionado al país dentro de un selecto y exclusivo grupo de naciones tecnológicas a nivel global.

Impacto en la sociedad: Sus avances no solo impactan en la generación de energía limpia, sino de forma directa en aplicaciones de vanguardia para la salud pública (como la medicina nuclear).

Crisis salarial: La institución denunció que el vaciamiento del organismo se encuentra fuertemente impulsado por "salarios de indigencia", formando parte de un desmantelamiento generalizado.

Bloqueo al Conicet y parálisis de subsidios

El segundo eje de la advertencia institucional se centró en la interrupción total de los ingresos a la Carrera del Investigador Científico del Conicet. Para los académicos, esta parálisis administrativa quiebra de forma abrupta procesos de formación universitaria y de posgrado de alta calidad que demandaron más de una década de inversión pública y privada.

Dejar a doctores altamente calificados sin empleo en el país es la vía más rápida para forzar la salida masiva de profesionales hacia el exterior, destruyendo un capital humano irreemplazable.

Finalmente, el escenario de parálisis científico-tecnológica se completa, según denunció la ANCEFN, con la quita sistemática de subsidios por parte de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), un organismo que históricamente funcionó como el pilar de financiamiento fundamental para el desarrollo de la ciencia básica y aplicada en el territorio nacional.