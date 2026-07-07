SUBE: cómo obtener descuentos de hasta el 50% y pagar menos el pasaje

El Gobierno de Mendoza anunció este martes un aumento en la tarifa del transporte público que comenzará a regir desde el 13 de julio. Con la actualización, el boleto de colectivo pasará de $1.400 a $1.680, lo que representa una suba del 20%.

Sin embargo, la Provincia confirmó que se mantendrán los principales beneficios para los usuarios del sistema SUBE . Algunos grupos continuarán viajando de manera gratuita, mientras que estudiantes, jubilados y usuarios frecuentes seguirán accediendo a tarifas diferenciales y descuentos que pueden alcanzar el 50% del valor del pasaje .

Docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811 seguirán viajando sin costo. Estudiantes primarios abonarán 672 pesos, mientras que los estudiantes secundarios, universitarios y los jubilados pagarán 840 pesos por viaje.

En el caso de los usuarios frecuentes, continuarán accediendo a descuentos de hasta el 50%, abonando 1.008 pesos entre los viajes 21 y 40, y 840 pesos entre los viajes 41 y 80. Las rebajas alcanzadas de manera progresiva por este abono, transcurren durante la vigencia del mes, son intransferibles, sin restricción de días ni horarios.

El esquema tarifario del transporte público en Mendoza mantendrá los principales beneficios para los usuarios.

Para acceder a cualquiera de estos beneficios SUBE, el usuario debe realizar el trámite de forma presencial o a través de la plataforma oficial Mendoza por Mí (MxM).

Paso a paso, cómo acceder al descuento

En primer lugar, el usuario debe registrarse en en https://www.argentina.gob.ar/SUBE, con su tarjeta SUBE y DNI. Luego, los pasajeros del servicio urbano podrán gestionar su beneficio de manera presencial u online.

Para hacerlo online, el usuario tiene que crearse una cuenta en Mendoza por Mí y posteriormente ir a la opción que dice "tarjeta SUBE". Allí selecciona el beneficio que quiere tramitar, completa los datos y confirma el trámite.

Usuarios frecuentes pueden acceder a descuentos de hasta el 50%. Alf Ponce Mercado / MDZ

Después de unos días llegará un mail confirmando si se aplica el descuento o no. En caso de contar con el beneficio, luego se deberá pasar la tarjeta por una de las máquinas SUBE.

También se puede hacer el trámite presencial en Unidades de Gestión SUBE, con el último ejemplar del DNI original. Los puntos habilitados son:

Controles de líneas de empresas de transporte.

Terminal de Ómnibus, locales 107 y 132, ala norte, primer piso.

Rivadavia 420, Ciudad de Mendoza.

Ventanilla Única, Casa de Gobierno, ala oeste, primer piso.

En tanto, para renovar el abono luego del receso invernal se puede pasar la tarjeta por las Terminales Automáticas SUBE (TAS), validadoras de las unidades de transporte o desde la app SUBE.

Al inicial un nuevo ciclo lectivo, será necesario presentar la documentación que corresponda al beneficio en los puntos de atención habilitados y luego validar el beneficio en las TAS, validadoras de las unidades de transporte o desde la app SUBE.