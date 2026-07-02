Jubilados deberán hacer un trámite clave para viajar gratis en subte

Viajar en subte sin pagar sigue siendo posible para un grupo de jubilados , pensionados y retirados en la Ciudad de Buenos Aires, pero el acceso al beneficio ya no funciona como antes. El cambio obliga a revisar el trámite, la forma de validación y los requisitos que deben cumplir quienes quieren conservar la gratuidad.

La modificación impacta especialmente en quienes estaban acostumbrados a utilizar la Tarjeta SUBE como único medio para acreditar el pase. Ahora, el sistema quedó vinculado a una nueva modalidad digital y requiere completar una gestión específica ante el Gobierno porteño para mantener el beneficio activo.

El boleto gratuito está destinado a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que tengan domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, deben percibir ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos jubilatorios, una condición central para que la solicitud sea aprobada.

El beneficio permite viajar en todas las líneas de subte de la Ciudad, todos los días y sin restricciones horarias. Para obtenerlo, los interesados tienen que ingresar a la plataforma de Trámites a Distancia con usuario de miBA, completar el formulario correspondiente dentro de la opción Movilidad Porteña y adjuntar la documentación solicitada.

El trámite requiere cargar la certificación negativa de Anses, el recibo del haber jubilatorio o de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, y comprobantes de otros ingresos en caso de corresponder. También se debe completar una declaración jurada dentro del mismo formulario digital .

Una vez enviada la solicitud, resta esperar la confirmación oficial. Ese paso es importante porque la gratuidad no queda habilitada automáticamente por el solo hecho de reunir las condiciones. La aprobación depende de la validación de los datos y de la documentación presentada por cada persona.

El rol de BUEPP en el nuevo sistema

El cambio más visible es que el beneficio se aplica a través de BUEPP, la billetera virtual del Banco Ciudad. Según la información oficial, quienes no tengan cuenta en esa entidad pueden abrir una gratuita para utilizar el sistema. De esta manera, el pase deja de estar asociado al esquema tradicional que muchos usuarios venían usando con la SUBE.

En la práctica, el usuario deberá contar con la aplicación y validar su identidad para operar con la billetera. El objetivo del nuevo esquema es centralizar la acreditación del beneficio en una plataforma digital, aunque la medida también implica una barrera para quienes no están familiarizados con este tipo de herramientas.

Para los adultos mayores que tengan dificultades con el trámite online, la recomendación es buscar asistencia en los canales oficiales o en sedes comunales. El pase continúa vigente, pero el punto clave es no dar por descontado que seguirá funcionando sin gestión previa: quienes cumplan los requisitos deberán actualizar su acceso para evitar inconvenientes al momento de viajar.