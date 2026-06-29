Junio se acaba, pero Anses aún tiene pagos importantes por realizar

Junio entra en su tramo final y Anses todavía tiene pagos pendientes para miles de argentinos. El organismo previsional cerrará el mes con la acreditación de dos prestaciones importantes: las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y las Becas Progresar. A estos se suman los beneficiarios de jubilados que esperan definiciones sobre próximos anuncios.

El calendario de pagos de Anses se organiza, como ocurre todos los meses, según la terminación del DNI. Por eso, los beneficiarios deben revisar qué día les corresponde cobrar antes de acercarse al banco o consultar la acreditación en su cuenta.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el cronograma de junio se completa el lunes 29. Ese día cobrarán los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9. Se trata del último tramo de pagos para este grupo, que comenzó a cobrar durante la última semana del mes.

Anses también continuará con el pago de las Becas Progresar, una ayuda destinada a estudiantes que buscan terminar sus estudios o avanzar en su formación. Según el calendario oficial, los pagos de esta prestación seguirán entre el lunes 29 y el martes 30 de junio.

El lunes 29 de junio, Anses pagará las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo a los titulares con DNI terminados en 8 y 9. Con esa fecha quedará completo el cronograma mensual para este grupo de beneficiarios. Ese mismo día también cobrarán las Becas Progresar los titulares con DNI terminados en 6 y 7. Esta prestación se acredita de acuerdo con el calendario informado por el organismo y puede consultarse desde Mi Anses .

Las Becas Progresar y las jubilaciones más altas tienen fechas de cobro justo antes de que cierre el mes.

Cobro de Becas Progresar el 30 de junio

El martes 30 de junio será el turno de los titulares de Becas Progresar con DNI terminados en 8 y 9. Con ese pago, Anses completará el calendario de esta ayuda correspondiente a junio. Las Becas Progresar forman parte de las políticas destinadas a acompañar a estudiantes de distintos niveles educativos. El pago se realiza a quienes cumplen con los requisitos del programa y tienen aprobada la prestación.

¿Cómo consultar tu fecha de cobro en Anses?

Los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro desde la página oficial de Anses o desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se puede revisar si el pago ya fue liquidado, el lugar de cobro y la fecha asignada.

También es importante tener en cuenta que, aunque el calendario marque una fecha de inicio de pago, el dinero queda disponible en la cuenta bancaria del titular una vez realizada la acreditación correspondiente.