Prestación por desempleo de Anses: quiénes cobran en agosto

Los trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas ajenas a ellos pueden solicitar la Prestación por Desempleo de Anses . Se trata de una ayuda económica destinada a acompañar a quienes quedaron sin trabajo mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

En agosto , la prestación tiene un piso de $188.300 y un máximo de $376.600. El monto se calcula según los ingresos y los meses trabajados con aportes durante los últimos tres años. La cantidad de cuotas puede ir de 2 a 12, mientras que los trabajadores mayores de 45 años pueden acceder a seis meses adicionales de prestación.

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por otras situaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. Para acceder, además, es necesario cumplir con una determinada cantidad de meses de aportes según el tipo de trabajador.

Para iniciar el trámite, primero es necesario reunir la documentación personal y familiar que corresponda. Luego, la solicitud puede realizarse de manera online a través de Atención Virtual de Anses, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, el interesado deberá seleccionar la opción correspondiente a la Prestación por Desempleo y completar la información solicitada. También es posible realizar el trámite de manera presencial en una oficina de Anses, pero para eso es necesario solicitar un turno previamente. El trámite es personal y gratuito.

Además, Anses indica que al iniciar la solicitud se debe completar una declaración jurada relacionada con la situación laboral y, si corresponde, con las cargas de familia. En caso de que existan diferencias entre la información registrada en el organismo y la documentación presentada, pueden solicitarse comprobantes adicionales.