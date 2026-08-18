Tras el feriado, Anses retoma los pagos: quiénes cobran este martes 18 de agosto

Tras la interrupción por el feriado, la Anses retoma este martes 18 de agosto su calendario de pagos. La jornada tendrá como principal referencia a los beneficiarios con DNI terminado en 5, quienes recibirán la prestación junto a otros grupos que completarán sus liquidaciones.

Entre quienes recibirán el depósito aparecen los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. El mismo número de DNI, el 5, corresponde este martes a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo.

De acuerdo con el calendario establecido para agosto, los pagos de este martes quedan de la siguiente manera:

Los jubilados de la mínima con DNI terminado en 5 están entre los beneficiarios que cobran este martes.

El martes tendrá una particularidad: con los documentos finalizados en 8 y 9 terminará el calendario de pagos de agosto de la Asignación por Prenatal. Para jubilaciones mínimas, AUH y Asignación por Embarazo, en cambio, todavía quedarán pendientes las terminaciones del 6 al 9 durante los próximos días.

También continúan vigentes los períodos de pago de la Asignación por Maternidad y de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción para todas las terminaciones de DNI.

Los montos de Anses en agosto

Los pagos correspondientes a agosto incorporan un aumento del 1,89% por movilidad. Con esa actualización, el haber mínimo quedó en $419.775,93 y quienes cobran la mínima reciben además un bono de $70.000, hasta alcanzar un total de $489.775,93.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $405.820,74 con el refuerzo incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez llegan a $363.843,15.

En las asignaciones, el valor de la AUH es de $150.848, la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173 y la Asignación Familiar por Hijo se ubica en $75.433 para el primer rango de ingresos.