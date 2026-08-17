Un ministro israelí pidió asesinar "entre 30 y 40 personas cada noche" en Gaza

El ministro de Seguridad Nacional de Israel , Itamar Ben Gvir, reclamó públicamente que se ejecute a entre "30 y 40 personas" cada noche en la Franja de Gaza.

Las declaraciones se conocieron este domingo a través de un pódcast y fueron replicadas de inmediato por medios palestinos.

"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", sostuvo el funcionario.

El programa, titulado "8 de octubre", es conducido por Rom Braslavski, que estuvo secuestrado por Hamas en la Franja.

Allí, Ben Gvir —que no tiene autoridad sobre el Ejército israelí para ordenar operaciones— manifestó además su desacuerdo con la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de reducir los ataques sobre Gaza para avanzar con el plan de paz que impulsa Donald Trump.

"Toda Gaza es nuestra"

En la misma conversación, el ministro defendió la "migración masiva de palestinos" y la colonización de la Franja con asentamientos judíos, una propuesta que distintos organismos internacionales calificaron como un intento de limpieza étnica.

"Considero que toda Gaza es nuestra. Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif —la colonia israelí desmantelada en 2005—, sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno", agregó.

Antecedentes ante la Corte Internacional de Justicia

Declaraciones de este tipo, formuladas por Ben Gvir y por otros funcionarios israelíes, fueron presentadas ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU como evidencia de una "intención genocida" de Israel en Gaza, algo que el Gobierno de ese país niega de manera categórica.

Ben Gvir es colono en Cisjordania ocupada y construyó su carrera política sobre posiciones ultranacionalistas y antiárabes. Como titular de la cartera de Seguridad Nacional controla la Policía israelí y el sistema penitenciario, donde los detenidos palestinos denuncian numerosos casos de tortura.

No realizó el servicio militar por su vinculación con el movimiento extremista Kach, declarado terrorista en el propio Israel. Desde su llegada al Gobierno en 2022, la cantidad de licencias de armas otorgadas a israelíes —una de las competencias de su ministerio— aumentó un 126%.