El fuerte reclamo contra Israel tras rechazar el plan de paz de Donald Trump para Gaza

Egipto, Catar y Turquía, junto a otros cinco países, responsabilizaron este domingo a Israel por obstaculizar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza luego del rechazo de Benjamín Netanyahu al plan de paz impulsado por Donald Trump.

En un comunicado conjunto, los ocho países consideraron que la negativa de Israel pone en riesgo la aplicación de la hoja de ruta y dificulta los intentos de alcanzar una solución duradera para el conflicto.

La declaración fue firmada también por Jordania, Arabia Saudí, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Los gobiernos reclamaron además que Estados Unidos mantenga un papel activo para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El primer ministro israelí rechazó el plan de 15 puntos presentado por el presidente Donald Trump y ratificó que las Fuerzas de Defensa de Israel no abandonarán Gaza hasta que Hamás sea desarmado.

Netanyahu también sostuvo que, mientras permanezca al frente del Gobierno israelí, no permitirá la creación de un Estado palestino ni en Gaza ni en Cisjordania.

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Para los países mediadores, esa postura representa un obstáculo directo para la aplicación de la llamada Hoja de Ruta para el Acuerdo de Paz Global, respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El proyecto establece un proceso gradual que contempla el desarme de las facciones palestinas, la retirada progresiva de las fuerzas israelíes, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y la transferencia de la administración de Gaza a un comité nacional.

El plan también incluye la reconstrucción de la Franja, devastada por el conflicto.

El reclamo a Estados Unidos y nuevas gestiones

Los países firmantes advirtieron que el rechazo israelí puede hacer fracasar los esfuerzos impulsados por el mandatario republicano para avanzar hacia una segunda etapa del alto el fuego.

Además, reclamaron una implementación "plena e inmediata" del acuerdo para atender la situación humanitaria en Gaza y rechazaron cualquier intento de bloquear la creación de un Estado palestino. En paralelo, aumentaron los contactos diplomáticos para intentar destrabar el proceso. Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, llegó este domingo de manera no anunciada a Egipto y mantuvo una reunión con el presidente Abdelfatah al Sisi.

La visita se produjo mientras se intensificaban las conversaciones con Hamás sobre la aplicación del plan de 15 puntos.

Los mediadores instaron al denominado Consejo de Paz a continuar con su trabajo y pidieron a todas las partes respaldar la hoja de ruta para intentar avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego y abrir el camino a una solución política del conflicto.