Anses: en cuánto quedan las PNC y las asignaciones tras el aumento por la inflación

Anses confirmó los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones luego de conocerse el dato de la inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en septiembre un incremento del 2,1% en todas sus prestaciones, haberes previsionales y asignaciones. La actualización responde al índice de inflación informado recientemente por el Indec. Los detalles y los montos para el próximo mes.

La suba alcanzará a las jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Jubilaciones y pensiones de Anses: montos con aumento y bono El reajuste del 2,1% se otorga sobre todos los haberes del régimen general. Para los jubilados de la mínima, se suma nuevamente el bono de $70.000.

Jubilación mínima: Haber sin bono: Pasa de $419.817,13 a $428.633,20. Total en bruto (con bono): Alcanza los $498.633,20. Monto neto en mano: Tras el descuento correspondiente a la obra social PAMI, el ingreso efectivo queda en $485.774,20.

Jubilación máxima: Monto bruto: Quedará fijado en $2.884.295,54. Monto neto en mano: Descontados los aportes, ascenderá a $2.724.096,80. Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM Las prestaciones no contributivas también reciben la suba y el refuerzo mensual:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Haber base: $342.906,56. Con bono de $70.000 (Bruto): $412.906,56. Monto neto en mano: $402.619,36.

Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (70% de la mínima): Haber base: $300.043,24. Con bono de $70.000 (Bruto): $370.043,24. Monto neto en mano: $361.041,94. Las asignaciones familiares como la AUH se actualizan bajo el mismo porcentaje del 2,1%: