Así quedan las jubilaciones de Anses en septiembre con el aumento confirmado

Las jubilaciones , pensiones y otras prestaciones que paga Anses tendrán un aumento del 2,1% en septiembre, luego de que el Indec difundiera la inflación de julio. Con esta actualización, también se modifican los montos de la AUH, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

Las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga Anses tendrán un aumento del 2,1% en septiembre, luego de que el Indec difundiera la inflación de julio. Con esta actualización, también se modifican los montos de la AUH, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

El incremento se aplica por la fórmula de movilidad vigente, establecida por el DNU 274/24, que ajusta los haberes todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Anses actualiza las jubilaciones y otras prestaciones de acuerdo a la inflación.

Con el aumento del 2,1%, los montos quedan de la siguiente manera, sin incluir el bono extraordinario:

El Gobierno ya anticipó que continuará pagando el bono de hasta $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

De confirmarse ese monto para septiembre, quienes cobran la jubilación mínima recibirán $498.591,22 entre el haber y el refuerzo.

Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones

Desde marzo de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses se actualizan todos los meses de acuerdo con el último dato de inflación publicado por el INDEC.

Por ese motivo, el IPC de julio, que fue del 2,1%, determina el incremento que se aplicará a los haberes de septiembre.

En cuanto al bono extraordinario, su oficialización suele realizarse pocos días antes del inicio del calendario de pagos. El refuerzo permanece congelado en hasta $70.000 mensuales desde hace dos años.

El incremento se aplica por la fórmula de movilidad vigente, establecida por el DNU 274/24, que ajusta los haberes todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el aumento del 2,1%, los montos quedan de la siguiente manera, sin incluir el bono extraordinario:

Jubilación mínima: $428.591,22.

Jubilación máxima: $2.884.013,07.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,98.

Pensiones No Contributivas (PNC): $300.014,12.

Prestación Básica Universal (PBU): $196.060,91.

¿Cómo queda la jubilación mínima con el bono?

El Gobierno ya anticipó que continuará pagando el bono de hasta $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

De confirmarse ese monto para septiembre, quienes cobran la jubilación mínima recibirán $498.591,22 entre el haber y el refuerzo.

Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones

Desde marzo de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses se actualizan todos los meses de acuerdo con el último dato de inflación publicado por el INDEC.

Por ese motivo, el IPC de julio, que fue del 2,1%, determina el incremento que se aplicará a los haberes de septiembre.

En cuanto al bono extraordinario, su oficialización suele realizarse pocos días antes del inicio del calendario de pagos. El refuerzo permanece congelado en hasta $70.000 mensuales desde hace dos años.