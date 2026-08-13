Vecinos y comerciantes de Rodeo de la Cruz reclamaron seguridad tras una ola de robos a mano armada
La concentración se realizó en Bandera de los Andes y Manuel Videla, donde reclamaron controles, presencia policial y recursos para prevenir nuevos asaltos.
La preocupación por una seguidilla de robos llevó este jueves por la noche a vecinos y comerciantes de Rodeo de la Cruz, Guaymallén, a concentrarse en la intersección de Bandera de los Andes y Manuel Videla. El reclamo tuvo como eje la necesidad de reforzar la seguridad y aumentar la presencia policial en la zona.
Durante la manifestación, los presentes pidieron más controles, patrullajes y efectivos en las calles, además de herramientas que permitan a la Policía sostener una presencia preventiva. Según informaron, el planteo fue presentado ante la la directora de Participación Comunitaria (Ministerio de Seguridad), Milagros Suárez.
Preocupación por una seguidilla de robos
El reclamo se produjo luego de varios episodios delictivos registrados durante los últimos días en distintos puntos de Rodeo de la Cruz. La modalidad que más preocupa a los vecinos es la de asaltos cometidos a mano armada, una situación que generó temor entre quienes trabajan y circulan habitualmente por el distrito.
El malestar también comenzó a hacerse visible en redes sociales. Comerciantes de la zona difundieron registros de sus cámaras de seguridad con imágenes de algunos de los hechos y de los movimientos de los delincuentes antes y durante los robos.
Uno de los videos que más repercusión tuvo fue publicado en Instagram por una de las víctimas y permitió conocer detalles de un asalto ocurrido durante la noche del lunes, en pleno centro de Rodeo de la Cruz.
Reclaman más controles y presencia policial
De acuerdo con los registros difundidos, los autores de los robos actuaron con el rostro cubierto, utilizando capuchas o cascos de motocicleta para evitar ser identificados. Las imágenes incrementaron la preocupación entre los comerciantes, que advierten sobre la necesidad de contar con mayores medidas de prevención.
La concentración de este jueves buscó trasladar ese malestar de las redes sociales a la calle. Los vecinos reclamaron que se intensifiquen los controles en los sectores donde se produjeron los hechos y que haya mayor presencia de efectivos para prevenir nuevos episodios.
El pedido también apunta a que los agentes cuenten con los recursos necesarios para desarrollar tareas de prevención y respuesta en la zona. La intención de los manifestantes es que las autoridades adopten medidas ante una situación que, según expresaron, comenzó a afectar la tranquilidad cotidiana de comerciantes y vecinos de Rodeo de la Cruz.