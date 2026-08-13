Vecinos y comerciantes de Rodeo de la Cruz reclamaron seguridad tras una ola de robos a mano armada

La concentración se realizó en Bandera de los Andes y Manuel Videla, donde reclamaron controles, presencia policial y recursos para prevenir nuevos asaltos.

La preocupación por una seguidilla de robos llevó este jueves por la noche a vecinos y comerciantes de Rodeo de la Cruz, Guaymallén, a concentrarse en la intersección de Bandera de los Andes y Manuel Videla. El reclamo tuvo como eje la necesidad de reforzar la seguridad y aumentar la presencia policial en la zona.

Durante la manifestación, los presentes pidieron más controles, patrullajes y efectivos en las calles, además de herramientas que permitan a la Policía sostener una presencia preventiva. Según informaron, el planteo fue presentado ante la la directora de Participación Comunitaria (Ministerio de Seguridad), Milagros Suárez.

Reclamo por seguridad en Rodeo de la Cruz tras una seguidilla de asaltos Preocupación por una seguidilla de robos El reclamo se produjo luego de varios episodios delictivos registrados durante los últimos días en distintos puntos de Rodeo de la Cruz. La modalidad que más preocupa a los vecinos es la de asaltos cometidos a mano armada, una situación que generó temor entre quienes trabajan y circulan habitualmente por el distrito.

Reclamo por seguridad en Rodeo de la Cruz tras una seguidilla de asaltos El malestar también comenzó a hacerse visible en redes sociales. Comerciantes de la zona difundieron registros de sus cámaras de seguridad con imágenes de algunos de los hechos y de los movimientos de los delincuentes antes y durante los robos.

Uno de los videos que más repercusión tuvo fue publicado en Instagram por una de las víctimas y permitió conocer detalles de un asalto ocurrido durante la noche del lunes, en pleno centro de Rodeo de la Cruz.