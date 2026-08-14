Atención: los 9 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este viernes
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 14 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia en los que se verá afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este viernes 14/8
Ciudad
- En la intersección de calles Orzali y Avenida del Libertador y zonas aledañas. De 8.00 a 11.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Tres Carabelas, Elpidio González, Estrada y San Francisco del Monte y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Sánchez, entre Buena Nueva y Buenos Aires y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- En callejón de la Virgen, en finca Calise y áreas adyacentes; Las Compuertas. De 10.00 a 13.00 h.
- Entre calles Constitución, Patricios, España y Guevara. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú
- En calle Mischeni, entre Las Margaritas y 2 de abril y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En carril Rodríguez Peña, hacia el este de Canal Pescara; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En calle Calderón, hacia el oeste de Buenos Aires y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- Entre calles Corredor Productivo o Ruta Provincial N°94, Pública, Proyectada 368 y Proyectada 367 y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Valderrama, El Álamo, Proyectada 354 y Ruta Provincial N°89; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Almirante Brown, Rocamora, Mosconi y Lemos y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En calle Los Coroneles, entre La Falda y Central; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Quiroga, Cardonato, Los Sauces y Ballofet. De 15.00 a 19.00 h.
Malargüe
- Entre calles Fortín Malargüe, San Martin, Fuerte Alamito y 16 De Noviembre. De 9.30 a 13.30 h.