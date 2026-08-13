Construcciones clandestinas: qué controles existen en Mendoza

La Cámara Argentina de la Construcción ( CAMARCO ) puso foco en las construcciones clandestinas e informales y en la importancia de cumplir con los controles y normas sismorresistentes en Mendoza. Juan Martín Sanchís, presidente de la delegación provincial, destacó que la mayoría de las obras cuenta con controles, aunque reconoció que las construcciones ilegales existen, especialmente en viviendas y obras menores.

“Mendoza está preparada, cumple con los reglamentos y con los códigos sismorresistentes. Es lo que se exige en las construcciones cuando uno va a realizar una construcción nueva, así que en ese aspecto creo que está preparada. Lógicamente, habrá que ver de qué año es la construcción y cómo se realizó, pero en ese sentido está previsto”, sostuvo Sanchís en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio .

Sobre las construcciones ilegales, el titular de CAMARCO aclaró que no cuenta con datos para determinar su magnitud, aunque reconoció que se trata de una problemática existente.

“No tengo datos para darte cuánta construcción ilegal hay o no. Lógicamente, siempre hay construcción ilegal. Hay villas o asentamientos que están, digamos, fuera de la normativa”, explicó.

En ese sentido, describió el procedimiento que debe seguir una obra formal : “Cuando uno construye algo, se presenta toda la documentación con un cálculo, una verificación sísmica que lo hace un profesional. Eso se presenta en el municipio, el municipio lo controla y después inicia la construcción, que a su vez también tiene ciertas inspecciones como para ver que las cosas van en camino”.

Sanchís remarcó además que la responsabilidad no recae exclusivamente en los municipios. “No se hace responsable de eso, sino que es el profesional que lo calculó y que lo diseñó y también el profesional que está a cargo de la obra. Pero bueno, todos esos son pasos y controles para ver que eso se ejecute bien”, señaló.

Sobre el alcance de las construcciones clandestinas, agregó: “Después, si la construcción fue deficiente, a lo mejor el cálculo está bien hecho, la construcción fue deficiente, o es una construcción clandestina, como bien decís, puede pasar. No estamos exentos de eso, pero la mayoría está controlada y se ve, y sobre todo en construcciones grandes hay muchísimos más controles. La parte clandestina creo que son construcciones menores o más chicas”.

Mendoza y las normas sismorresistentes

El presidente de la delegación mendocina de CAMARCO también destacó que la provincia cuenta desde hace décadas con normas específicas para enfrentar los movimientos sísmicos.

“Totalmente, hace muchos años, décadas, se vienen siguiendo códigos sismorresistentes. Lo último que se actualizó es el código CIRSOC, que está en vigencia en la mayoría de los municipios”, explicó.

Según indicó, el código CIRSOC “es de principios de los 2000” y resulta más exigente que la normativa anterior, aunque ambas contemplan la condición sísmica de Mendoza.

“Está totalmente previsto el sismo dentro de las construcciones de Mendoza”, afirmó.

Al referirse a los edificios y a la posibilidad de un terremoto de gran magnitud, Sanchís aclaró que las normas no buscan necesariamente que una estructura permanezca intacta, sino evitar su colapso.

“Uno cuando calcula una construcción, no la calcula para que no se rompa, la calcula para que, o la prevé, para que no se caiga y las personas se puedan salvar”, explicó.

Y agregó: “Si viene un sismo muy grande, la construcción puede estar afectada, la estructura debe romperse, pero la idea es que no colapse y que las personas puedan salir a salvo”.

Para el titular de CAMARCO, el comportamiento de una construcción frente a un terremoto debe analizarse considerando distintas variables, entre ellas la antigüedad de la estructura, las características del sismo y las condiciones para las que fue diseñada.

“En Mendoza yo creo que la provincia está preparada para eso, se viene trabajando hace muchísimos años para eso. Pero bueno, el tema del sismo puede haber un sismo demasiado grande. Cuando uno proyecta algo o lo calcula, lo calcula para una cierta magnitud, que son sismos que se han visto en el mundo”, concluyó.