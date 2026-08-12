La Ciudad frenó las nuevas construcciones en el asentamiento La Carbonilla: cómo fue el operativo

El Gobierno porteño dispuso restringir el ingreso, traslado y acopio de materiales de construcción en el asentamiento La Carbonilla , ubicado en La Paternal, con el objetivo de limitar nuevas edificaciones, ampliaciones e intervenciones no autorizadas. La medida busca contener el crecimiento en altura del barrio, donde un relevamiento oficial detectó construcciones sobre estructuras preexistentes de hasta 20 metros.

La decisión quedó establecida mediante la resolución 472 del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) , que encomienda a la Secretaría de Hábitat e Integración Social la elaboración de un protocolo para regular el ingreso, registro, control y autorización de materiales. El esquema será implementado junto con las áreas de fiscalización, control urbano y la Policía de la Ciudad.

La medida estuvo acompañada este martes por un operativo de ordenamiento en La Carbonilla. Participaron más de 100 agentes de la Policía de la Ciudad , junto con equipos de Desarrollo Humano, la Agencia Gubernamental de Control, el Instituto de la Vivienda, Fiscalización, Higiene y la Comuna 15.

El despliegue incluyó controles en los accesos, acarreo de autos abandonados e inspecciones en comercios. Los controles alcanzaron desde locales dedicados a la venta de celulares hasta corralones de materiales para la construcción. También se prevé intervenir sobre otras actividades consideradas irregulares, como depósitos de garrafas y grandes distribuidoras de bebidas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , supervisó el operativo y sostuvo que la Ciudad busca aplicar las mismas reglas en todos los barrios. “No vamos a permitir que ninguna villa siga creciendo. Ley y orden en toda la Ciudad”, afirmó.

El crecimiento de La Carbonilla

La Carbonilla surgió hacia fines de 2001, sobre predios nacionales ubicados junto a las vías del ferrocarril San Martín, entre las calles Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa. Según la información oficial, el asentamiento superó los 4.000 residentes y pasó de contar principalmente con construcciones de chapa a incorporar edificaciones en altura.

Un relevamiento realizado por la Dirección General de Abordaje Territorial en Barrios Populares sobre la evolución del asentamiento entre 2021 y 2025 identificó un proceso sostenido de expansión. El estudio detectó nuevas construcciones sobre edificaciones existentes, con alturas que van desde los tres metros hasta casos de 12 y 20 metros.

El Gobierno porteño llevó a cabo un operativo de seguridad en La Paternal. GCBA

A partir de ese escenario, el Gobierno porteño busca impedir nuevas construcciones y ampliaciones que no cuenten con autorización. Los equipos de fiscalización identificarán las obras en ejecución que estén en infracción y, luego de las inspecciones de la Agencia Gubernamental de Control, se procederá a su clausura.

El antecedente de la Villa 31

El esquema aplicado en La Carbonilla toma como antecedente las medidas implementadas en la Villa 31 de Retiro. Allí, la Ciudad retiró chatarra equivalente a 40 camiones, cerró seis corralones ilegales que funcionaban durante la noche, clausuró 25 edificaciones prohibidas y demolió otras 10. Además, se instalaron más de 20 carteles de gran tamaño para identificar obras y construcciones que no estaban permitidas.

En La Carbonilla, los operativos tendrán una frecuencia semanal y no se limitarán al control de las construcciones. También abarcarán otras actividades irregulares detectadas dentro del asentamiento, como los depósitos de garrafas y las grandes distribuidoras de bebidas.