La Ciudad avanzó con las playas de estacionamiento subterráneas: qué se resolvió con el barrio de Palermo.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzó en el proyecto para modernizar el sistema de estacionamiento porteño con la aprobación de la preselección técnica de las ofertas presentadas para construir una red de playas subterráneas. La medida fue oficializada mediante la Disposición N.º 262/DGCOYP/26 publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa, que apunta a reducir el ingreso de vehículos particulares al área central mediante nodos de trasbordo, sufrió una modificación relevante: la exclusión de la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo, luego de meses de protestas de residentes del barrio.

La Plaza Armenia, excluida del proyecto Cuáles son los cuatro lugares elegidos El proyecto quedó conformado por cuatro predios, cada uno con una capacidad estimada de 1.500 vehículos: Parque España (Barracas), Lavardén y Los Patos (Parque Patricios), Parque de la Innovación (Núñez) y Plaza Noruega (Belgrano). La reducción de cinco a cuatro locaciones obligará a recalcular los costos operativos del esquema original.

Cómo funciona la concesión El sistema prevé una concesión por 20 años. Su origen se remonta a una iniciativa privada presentada por la empresa E-ARG S.R.L., que fue declarada de interés público por el Ministerio de Desarrollo Económico.

La Ley 3.058, que creó el sistema de estacionamientos disuasorios, establece que las empresas privadas deben financiar la totalidad de las obras y preservar los espacios verdes en la superficie.