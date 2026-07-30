Alerta por un inédito cóctel de nueve drogas sintéticas detectado en una dosis secuestrada en la Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires emitió una alerta tras detectar una inédita combinación de nueve sustancias psicoactivas en una única muestra de droga sintética secuestrada durante una investigación por comercialización de estupefacientes . Los expertos alertaron que la mezcla reúne compuestos con efectos estimulantes, alucinógenos y anestésicos, una combinación que incrementa significativamente el riesgo para quienes la consumen.

El hallazgo fue realizado por el Laboratorio de Toxicología y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) , que calificó el caso como especialmente preocupante por la coexistencia de sustancias con diferentes mecanismos de acción en una misma dosis. Según el organismo, esta característica "aumenta considerablemente el riesgo de consumo y dificulta el tratamiento frente a una intoxicación".

La información ya fue comunicada al Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad Nacional y al mecanismo de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) , con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre la circulación de nuevas drogas sintéticas .

La investigación que permitió el descubrimiento está a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (Ufeide). La pesquisa estableció que un hombre utilizaba un pet shop del barrio porteño de Boedo como fachada para comercializar drogas , tanto dentro del local como mediante entregas rápidas a conductores que se detenían frente al comercio.

Durante los allanamientos realizados en el negocio y en la vivienda del sospechoso, los investigadores secuestraron 15 troqueles impregnados con la mezcla química, 57,9 gramos de ketamina, pastillas de MDA, dosis de "micropunto", troqueles de LSD y 3.600 dólares en efectivo. Tras el operativo, la fiscal dispuso la detención del acusado por el delito de comercialización agravada de estupefacientes .

Los análisis realizados por el CIJ revelaron que los troqueles contenían brolanfetamina, dimetoxianfetamina, metanfetamina, metilendioxianfetamina (MDA), metilendioximetanfetamina (MDMA), 25-E-NBOH, un potente alucinógeno sintético, ketamina, aminopirina y cafeína. Entre esas sustancias figura la aminopirina, un fármaco cuyo uso está prohibido en la Argentina.

Los especialistas alertaron que este tipo de combinaciones vuelve impredecibles los efectos sobre el organismo, dificulta determinar la cantidad real de sustancias consumidas y aumenta el riesgo de intoxicaciones agudas. Entre las posibles consecuencias mencionaron trastornos cardiovasculares, alteraciones del estado de conciencia, hipertermia, convulsiones y otras complicaciones que pueden comprometer la vida del consumidor.

Además, remarcaron que la presencia simultánea de estimulantes, psicodélicos y sustancias disociativas en un mismo soporte complica la interpretación clínica de los cuadros de intoxicación y limita las posibilidades de una respuesta médica rápida y eficaz. "La coexistencia de estas sustancias dificulta la interpretación clínica de las intoxicaciones y complejiza las estrategias de respuesta sanitaria", señalaron desde el laboratorio.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que el Laboratorio de Toxicología y Química Forense mantiene un sistema permanente de alertas tempranas y trabaja de manera coordinada con organismos nacionales e internacionales para monitorear la aparición de nuevas sustancias psicoactivas y fortalecer las medidas de prevención destinadas a proteger a la población.