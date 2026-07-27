Mercado inmobiliario: más escrituras, pero menos hipotecas en la Ciudad de Buenos Aires

El mercado inmobiliario porteño se mantuvo en tono positivo en el mes de junio, aunque preocupa la marcada caída del crédito hipotecario. La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles aumentó 3,96% interanual y alcanzó las 5.990 operaciones, mientras que el monto total de las transacciones creció 27,9%, según informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En comparación con mayo, cuando se habían contabilizado 5.435 operaciones, la actividad mostró un incremento de 10,2%.

El monto involucrado en las compraventas ascendió a $1.058.545 millones, con un valor promedio por escritura de $176.718.815, equivalente a US$120.320 al tipo de cambio oficial promedio. El importe medio de las operaciones aumentó 23% en pesos respecto de un año atrás, mientras que medido en dólares mostró una variación de apenas 0,2%.

A pesar del crecimiento mensual e interanual de las operaciones, el balance del primer semestre refleja un mercado prácticamente estancado. Entre enero y junio se concretaron cerca de 30.000 compraventas, un nivel muy similar al registrado en igual período de 2025.

El crédito hipotecario se desploma Archivo MDZ Cae el crédito hipotecario Uno de los datos más relevantes del informe es la fuerte retracción del crédito hipotecario. En junio se formalizaron 765 escrituras con hipoteca, lo que representó una caída de 37,1% frente al mismo mes del año pasado. En el acumulado de los primeros seis meses del año se contabilizaron 4.152 operaciones financiadas mediante crédito hipotecario.

La presidenta del Colegio de Escribanos porteño, Magdalena Tato, sostuvo que el primer semestre deja "dos lecturas claras": un nivel de actividad similar al de 2025 y una marcada disminución del uso del crédito. Según explicó, el mantenimiento del volumen de escrituras pese a una reducción cercana al 40% de las hipotecas evidencia que existe demanda de vivienda, aunque el acceso al financiamiento continúa siendo el principal obstáculo para impulsar el mercado.