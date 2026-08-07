Los destrozos tras las protestas en el Congreso le costaron $468 millones a la Ciudad de Buenos Aires

Los destrozos ocasionados durante las protestas frente al Congreso Nacional dejaron una elevada factura para la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el Gobierno porteño, los trabajos de limpieza, reparación y reposición del mobiliario urbano demandarán una inversión estimada en 468 millones de pesos. Las tareas permitieron que la zona quedara completamente acondicionada tras los incidentes, que incluyeron incendios, actos de vandalismo y daños sobre el espacio público.

Del total del gasto, 130 millones de pesos corresponden a la reposición de cestos y contenedores de residuos que fueron incendiados o vandalizados, además del operativo especial de limpieza. A ello se suman 38 millones de pesos para reparar el equipamiento urbano, como bancos y veredas; 270 millones de pesos para restaurar el césped afectado en la Plaza del Congreso y 30 millones de pesos por la reposición de plantas y sectores verdes. Además, los incidentes provocaron la rotura de los vidrios de dos patrulleros y una camioneta de la Policía de la Ciudad.

¿Por qué se produjeron los destrozos en el Congreso? Las manifestaciones se desarrollaron mientras en el Congreso de la Nación se debatía la denominada Ley de Inviolabilidad Privada. La concentración fue creciendo con el correr de las horas y derivó en enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad, en una jornada que se extendió hasta entrada la noche. Como consecuencia de los disturbios hubo más de una decena de personas detenidas, además de importantes daños sobre el mobiliario urbano y vehículos oficiales.

Tras los episodios, el jefe de Gobierno porteño cuestionó con dureza a quienes protagonizaron los incidentes y sostuvo que los actos de violencia no representan una forma legítima de manifestarse. El mandatario remarcó que quienes destruyen bienes públicos terminan perjudicando a todos los vecinos, ya que los recursos necesarios para reparar los daños provienen del presupuesto de la Ciudad.