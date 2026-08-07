Extienden la restricción para nuevos pozos de agua en una "zona top" de Mendoza

El Departamento General de Irrigación prorrogó por 2 años y medio la restricción para otorgar nuevos permisos de perforaciones en la margen derecha del Río Mendoza, más específicamente en la subcuenca El Carrizal. Se trata de una zona muy codiciada donde se han instalado en el último tiempo importantes emprendimientos vinculados al enoturismo y al rubro vitivinícola.

A través de la Resolución Nº 867, firmada el 5 de agosto pasado y publicada este viernes en el Boletín Oficial, Irrigación dispuso la continuidad de la situación de restricción para el otorgamiento de nuevos permisos de perforación en la Margen Derecha del Río Mendoza - Subcuenca El Carrizal, por el plazo de 30 meses.

No obstante, la drástica medida también contempló algunas excepciones. Continuarán exceptuadas de estas limitaciones las solicitudes de permisos de perforación destinadas al abastecimiento poblacional y las presentadas por Inspecciones de Cauce que tengan por objeto aumentar una dotación superficial insuficiente mediante refuerzo de dotación en su respectivo canal.

La subcuenca El Carrizal es un área top de Mendoza que contempla la zona de Agrelo y Ugarteche, en Luján de Cuyo. Es un sitio muy codiciado para grandes emprendimientos y durante años estuvo envuelto en una disputa judicial. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió una causa por el otorgamiento irregular de permisos para pozos de agua en esta zona.

Asimismo, la resolución sostiene que podrán tramitarse según la normativa de Irrigación las solicitudes que tengan por objeto sustituir perforaciones registradas cuando se haya alterado, por afectación de la cantidad o calidad del recurso, el caudal anteriormente autorizado en una propiedad o unidad productiva constituida con anterioridad a la solicitud.

En tanto, las solicitudes comprendidas en las excepciones deberán evaluarse individualmente y quedarán sujetas a las condiciones técnicas, volumétricas, de medición y control que determine la autoridad competente.

La disposición del “gobierno del agua” de Mendoza también estableció que la restricción “podrá ser revisada total o parcialmente antes del vencimiento del plazo previsto, cuando los nuevos antecedentes o los estudios hidrogeológicos en curso, una vez evaluados por las áreas técnicas competentes, aporten fundamentos suficientes para modificar su delimitación espacial, alcance o condiciones de aplicación”.

Instrúyase a la Subdirección de Aguas Subterráneas a elaborar, antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 1º, un informe sobre la evolución de los niveles y la aplicación de los criterios establecidos por la Resolución Nº 673/97 H.T.A., los resultados de los estudios hidrogeológicos que se realicen durante el período de vigencia de la presente y el estado de desarrollo de la modelación numérica, debiendo expedirse sobre la continuidad, modificación o cese de la medida.

Los fundamentos de la prórroga

En 2024 Irrigación había dispuesto la continuidad de la restricción para el otorgamiento de nuevos permisos de perforación en esta subcuenca por el plazo de 2 años. Y durante la vigencia de esa medida se continuaron las campañas de medición de niveles estáticos y el análisis de las series históricas de las perforaciones que integran la red de monitoreo.

Ese plazo vencía ahora y por lo tanto los equipos técnicos del organismo rector del agua realizaron las mediciones de la campaña 2026 entre el 9 de junio y el 28 de julio. Se trata del período de menor utilización de las perforaciones.

Alf Ponce Mercado/MDZ

El resultado de esas mediciones arrojó que se debía mantener la restricción de construcción de nuevas perforaciones en la unidad hidrogeológica evaluada, como medida destinada a evitar incrementos no evaluados de la presión extractiva.

En tanto, se recomendó un plazo de 30 meses contemplando la ejecución de campañas representativas durante el período invernal de menor bombeo y las posteriores tareas de revisión, validación, integración con las series históricas e interpretación de la información, sin impedir una revisión anticipada cuando se disponga de fundamentos técnicos suficientes.

Una "zona top" envuelta en una disputa judicial

En marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió un conflicto por pozos de agua en esta zona que llevaba más de una década sin definición. El tribunal rechazó una demanda de privados y confirmó el cierre de las perforaciones dispuesto por Irrigación. Asimismo ofreció una alternativa a las empresas para acceder a permiso precario.

Las firmas Santa María de los Andes S.A. y Vitivinícola Bulnes S.A. impulsaban la demanda contra el Departamento General de Irrigación exigiendo que se anulen las resoluciones del Honorable Tribunal Administrativo de ese organismo que les había negado la concesión definitiva de uso de agua subterránea y ordenaron el cegado de los pozos.

La Corte rechazó ese reclamo pero ofreció un “remedio jurídico” para evitar que los emprendimientos instalados en la zona pierdan el suministro de agua actual. De esta manera, permitió que las empresas tramiten permisos precarios otorgados por Irrigación.

Por otro lado, actualmente, hay cinco empresas que buscan la aprobación final por parte de Irrigación para obtener pozos subterráneos en la margen derecha del río Mendoza , que son la empresa agrícola Cresud SAFIC A, del grupo IRSA, propiedad del empresario Eduardo Elsztain; dos perforaciones para la firma Chimpay La Rioja SA; Grappolo SA, de Walter Bressia, y el empresario Pedro García Mateo.