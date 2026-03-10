La Corte resolvió un histórico conflicto judicial por pozos de agua en Agrelo

El máximo tribunal provincial rechazó una demanda de privados y confimó el cierre de las perforaciones dispuesto por Irrigación. Asimismo ofreció una alternativa a las empresas para acceder a permiso precario.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió un conflicto por pozos de agua en el zona de Agrelo que llevaba más de una década sin definición. El tribunal rechazó una demanda de privados y confimó el cierre de las perforaciones dispuesto por Irrigación. Asimismo ofreció una alternativa a las empresas para acceder a permiso precario.

Se trata de los permisos de perforación de agua en la margen derecha del Río Mendoza, en la localidad de Agrelo, en Luján de Cuyo, un conflicto que se remonta a la gestión del ex gobernador Celso Jaque.

Seis de los jueces ratificaron las resoluciones del Honorable Tribunal Adminsitativo del Departamento General de Irrigación que negaban a empresas privadas la concesión definitiva del uso de agua subterránea y determinan que debía procederse al cegado de estos pozos.