Causa Cuadernos: Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse el próximo martes en Comodoro Py

Las declaraciones se realizarán de manera presencial en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, según dispuso el tribunal de juicio que interviene en la causa. La fecha de inicio es el 17 de marzo.

El Tribunal Oral Federal N°7 dispuso que las indagatorias en la causa conocida como “Cuadernos” comiencen el próximo 17 de marzo y que se realicen de manera presencial en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py.

La decisión marca un nuevo avance en el proceso judicial derivado de la investigación por presuntos pagos de sobornos vinculados a la obra pública durante el kirchnerismo. Con esa resolución, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse ese día en los tribunales federales, lo que implicará que deje momentáneamente su prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.

Además de la exmandataria, el tribunal convocó a otros seis imputados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y su exsecretario de Coordinación Roberto Baratta.

En la misma resolución, el TOF 7 rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa de Fernández de Kirchner, que había sostenido que el expediente es “un proceso nulo” porque, según argumentó, el juez y el fiscal habrían sido designados “a dedo”.

Los magistrados también descartaron los pedidos para invalidar las confesiones de los imputados colaboradores, testimonios que fueron clave en el desarrollo de la investigación iniciada a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.