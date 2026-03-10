Pablo Toviggino se presenta este miércoles en Tribunales y será indagado por la retención indebida de aportes de la AFA

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Pablo Toviggino , deberá presentarse este miércoles ante la Justicia para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga la presunta retención indebida de 19.300 millones de pesos correspondientes a impuestos y aportes previsionales. La investigación apunta a pagos que la entidad no habría efectuado entre 2024 y 2025.

La audiencia fue fijada para las 11 por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante . Su declaración antecederá a la del presidente de la AFA , Claudio Tapia , quien fue citado para el jueves y será el último en declarar dentro de esta ronda de indagatorias.

Hasta el momento ya pasaron por el juzgado otros integrantes de la conducción de la entidad: el gerente general Gustavo Lorenzo , el exsecretario general, Víctor Blanco ; y el actual secretario general Cristian Malaspina . Los tres presentaron escritos ante el magistrado y optaron por no responder preguntas.

El dirigente había solicitado declarar a distancia mediante videoconferencia. En ese planteo explicó que buscaba “evitar una innecesaria exposición” y poder declarar con mayor calma, algo que —según sostuvo— podría verse afectado si debía concurrir personalmente al juzgado.

El juez Amarante rechazó ese pedido al señalar que las indagatorias deben realizarse de manera presencial. De igual modo, dispuso un operativo especial de seguridad en el edificio judicial durante los días de las audiencias para prevenir incidentes.

La causa se tramita bajo la figura de retención indebida de tributos, un delito que contempla penas de entre dos y seis años de prisión. La acusación sostiene que la AFA no ingresó en tiempo y forma pagos de Ganancias, IVA y aportes previsionales correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Tras la indagatoria de Toviggino, el expediente continuará con la citación a Tapia, programada para el jueves a las 11. Concluida esa audiencia, el juez Amarante tendrá un plazo de diez días para resolver la situación procesal de los acusados, lo que podría derivar en un procesamiento, un sobreseimiento o una falta de mérito.

El contraataque de la AFA y el frente abierto por lavado de dinero

La investigación se inició en diciembre a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que además actúa como querellante. Desde la AFA sostienen que el expediente tiene un trasfondo político y remarcan que la institución fue la única asociación civil sin fines de lucro denunciada por el Gobierno, pese a que —según señalan— las deudas comenzaron a generarse en marzo de 2024.

Además de esta causa, Toviggino está acusado por supuesto caso de lavado de dinero relacionado con la compra de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares.

También hay investigaciones abiertas sobre el movimiento de fondos de la AFA en el exterior a través de TourProdenter LLC, una firma vinculada al empresario Javier Faroni.