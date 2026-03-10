Javier Milei llega a Chile por la asunción de su "amigo" José Antonio Kast: cuál será su agenda en común

Tras su gira por Estados Unidos y en la previa de su viaje a España, el presidente Javier Milei estará este miércoles en Chile con motivo de la asunción de José Antonio Kast . La ceremonia del traspaso de mando se llevará a cabo en el Congreso Nacional de Valparaiso, donde el flamante mandatario recibirá la banda presidencial y sucederá formalmente a Gabriel Boric .

Tras su victoria electoral a mediados de diciembre, el mandatario trasandino visitó Buenos Aires a las pocas horas y se mostró con Milei , quien calificó al chileno como “su amigo”. Se conocieron en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) celebrada en São Paulo en 2022.

El líder del Partido Republicano representa un aliado de relevancia para Milei en la región, donde el fundador de La Libertad Avanza pretende mostrarse como el principal referente de derecha del continente, en un rotundo alineamiento con Donald Trump .

Durante los dos años que convivieron en sus gestiones, no hubo contactos entre el libertario y Boric. Abundaron los conflictos diplomáticos y saludos muy fríos en algunas actividades del Mercosur y en especial en la asunción del presidente boliviano, Rodrigo Paz .

"Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile", había expresado Milei en redes sociales cuando obtuvo el derechista Kast obtuvo su victoria. "Un paso más en nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI", agregó.

Tras el encuentro en la Casa Rosada, ambos jefes de Estado "establecieron prioridades" en seguridad y contra el crimen organizado trasnacional, así como para el fomento del comercio y las inversiones.

En rueda de prensa, Kast se mostró confiado en que se pueda “potenciar la relación comercial y económica de una manera nunca antes vista”.

Minería e infraestructura: la llave del Pacífico para Argentina

Uno de los posibles acuerdos comerciales está vinculado con obras de infraestructura en común que den lugar a potenciar las actividades de minería en Argentina. Chile es el principal exportador de cobre en el mundo y cuenta con el océano pacífico como una de las puertas más relevantes para su comercio al exterior.

"Nosotros tenemos una salida hacia el Pacífico mucho más cercana a los límites de la cordillera argentina y esperamos que puedan desarrollar con fuerza su línea minera, que son muy fuertes en agricultura, en ganadería, pero ahí hay muchos recursos que podrían colaborar a superar la pobreza de aquellos ciudadanos en Argentina que todavía la sufren, y también podría colaborar mucho y que nosotros le prestemos un servicio importante de infraestructura y logística para poder también mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas", desarrolló.

Para el ultraderechista, "hay mucha proyección en el tema social, económico, cultural, que podría levantar el ánimo, la esperanza de nuestros países". "Los temas principales que tratamos con el presidente Milei son temas de desarrollo económico, temas de seguridad, temas de migración, que han afectado gravemente a nuestra nación, una nación que tenía un nivel de desarrollo importante, lo cual lo hacía atractivo para muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía, y que los las personas que viven ahí no tienen destino", comentó.

El desafío migratorio y la propuesta del corredor humanitario

A su vez, ponderó aquella vez sobre el visto bueno de Milei para un "corredor humanitario" para venezolanos, siendo una población migrante en notorio crecimiento en Chile durante la última década. Esto ocurrió antes de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Respetando su impronta de control migratorio y deportaciones masivas, Kast dijo que "lamentablemente muchas de esas personas entraron, como nosotros decimos, por la ventana y no por la puerta".

"Nosotros no tenemos ningún problema en recibir a las personas que se van a trabajar con un contrato estable, que se identifican en la frontera, pero esta inmigración hoy día nos tiene con más de trescientas mil personas, de los más de dos millones de migrantes, en situación irregular. Y lo que hemos planteado también a distintos presidentes en ejercicio es que necesitamos una coordinación para abrir un corredor humanitario de evolución de estas personas a sus respectivos países. Hemos encontrado muy buena acogida en conversaciones que he podido tener con distintos países de Sudamérica, y estamos confiados en que de aquí a que yo pueda asumir la presidencia de la república el 11 de marzo, tengamos muchos temas con un pre avance para poder dar señales claras los primeros primer mes de gobierno", añadió.

En esa ocasión, estaba en discusión la posible renuncia del viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, de nacionalidad chilena, quien podía pasar al gabinete de Kast. Pese a que la posibilidad fue real, el funcionario se quedó en el equipo de Luis Caputo.

