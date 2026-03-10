Javier Milei va a fondo contra Javier Madanes Quintanilla y multará a FATE por incumplir el acuerdo

El Gobierno de Javier Milei finlamente dio un paso más en su avanzada contra Javier Madanes Quintanilla y multó a la empresa FATE por el incumplimiento del pago a los empleados, durante el conflicto desatado por el cierre de la fábrica en San Fernando.

La medida fue informada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que confirmó la apertura de un sumario contra la compañía.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que sancionará a la empresa FATE como consecuencia del incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria en el marco del conflicto laboral entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA)”, señaló la cartera en un comunicado oficial.

Al mismo tiempo, el Gobierno resolvió extender el período de conciliación. “Se resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento del 11 de marzo de 2026, por el período de cinco días, con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”, indicó el documento del ministerio que conduce Sandra Pettovello.

La decisión se tomó luego de que las autoridades detectaran que la empresa no abonó los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero. “El Gobierno nacional ha iniciado un sumario a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”, precisó el Ministerio de Capital Humano.

La conciliación obligatoria es un mecanismo que suspende medidas de fuerza y establece obligaciones para ambas partes mientras se desarrollan las negociaciones. En este caso, el Ejecutivo considera que la empresa incumplió esas condiciones.

Según explicó el propio Gobierno, el monto de la multa dependerá de la gravedad de la infracción y de la cantidad de trabajadores afectados.

“En función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4º del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por la Ley Nº 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado”, señaló el comunicado.