La misteriosa agenda de Victoria Villarruel a cargo del Gobierno por el viaje de Javier Milei

Debido al viaje al exterior de javier Milei , la vicepresidenta Victoria Villarruel , está a cargo del Poder Ejecutivo. La titular del Senado visitó Mendoza para asistir a la edición 90° de la Fiesta de la Vendimia y recorrió emprendimientos vinculados a la producción y las economías regionales, tal como describió MDZ en su cobertura especial.

Durante su paso por la provincia, participó de actividades institucionales y recorrió distintas fincas productivas, donde se interiorizó sobre el trabajo que realizan productores locales dedicados al cultivo de alimentos como orégano, cebolla, papa, zanahoria y ajo, entre otros.

En los encuentros con productores y trabajadores rurales, recibió información sobre los procesos de producción, los desafíos que enfrenta el sector y la situación actual de las economías regionales. A su vez, mantuvo un desayuno de trabajo con dirigentes de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Una vez de regreso en la Ciudad de Buenos Aires, Villarruel continuó que una serie de reuniones que el entorno de la exdiputada prefirió no detallar .

La vicepresidenta no solo que no asistió a la Casa Rosada , sino que tampoco mantuvo contacto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien fue designada como jefa de gabinete suplente por la ausencia de Manuel Adorni, quien acompañó a Milei en la Argentina Week en Nueva York.

“¿Contacto con Villarruel? Olvídate, Sandra no tiene ningún contacto ni relación con ella”, enfatizó a MDZ una fuente libertaria en contacto diario con la titular de la cartera social.

La relación de la Casa Rosada con la vice es nula y atraviesa el peor momento. Las acusaciones de intento de golpe de Estado, denunciado solo mediáticamente por Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, agudizó el escaso vínculo protocolar que existe por el rol institucional que tiene Villarruel en el Senado.

Si bien el mandatario sostuvo que no le pedirá la renuncia formal de su excompañera de fórmula, mantuvo su acusación de desestabilización y el entorno del libertario enfatiza que "debería renunciar si tiene dignidad ya que no empujó nunca la agenda del Gobierno y solo se reúne con gobernadores kirchneristas".