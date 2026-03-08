El insólito regalo a Villarruel, el "no acuerdo" y los viejos reclamos que dejó la Vendimia

Sin grandes figuras nacionales, ni tampoco la presencia de los gobernadores de las provincias productoras de la vitivinicultura argentina, aunque la Fiesta Nacional de Vendimia aún no llegó a su fin, el sector empresario y político tuvo su punto más álgido en la jornada del sábado. Primero, con el Desayuno de la Coviar en el Park Hyatt Mendoza en Ciudad y, después, con el Agasajo de Bodegas de Argentina (BdA) en el Espacio Arizu, de Godoy Cruz.

Con Victoria Villarroel como la gran figura nacional que llegó a la provincia, tanto del sector empresario como desde la dirigencia sectorial y política dejaron en claro su postura en el enfrentamiento que mantiene con el presidente Javier Milei con un frío trato hacia la mandataria. De todas formas, la dirigente fue testigo directo de discursos cargados de viejos reclamos y una grieta que no sana dentro de la vitivinicultura argentina.

Con una grieta todavía marcada entre las entidades , en ambos eventos se repitió una situación: el desaire a la figura de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Mientras en el Desayuno de la Coviar recibió un “insólito” regalo y no tuvo espacio para dar un discurso oficial, en el Agasajo de BdA ni siquiera fue sumada a la foto institucional que protagonizaron empresarios bodegueros, el gobernador Alfredo Cornejo y los intendentes del Gran Mendoza.

Siguiendo el orden cronológico de los hechos, en su llegada al evento de la Corporación, Villarroel tuvo un primer encuentro con Mario González, presidente saliente de la institución, con quien tuvo un ameno intercambio donde el productor le mencionó algunas necesidades del sector y ella se puso a disposición para un trabajo conjunto.

Luego, aunque no pronunció palabra arriba del escenario, la vicepresidenta tuvo su lugar al lado de Fabián Ruggeri, flamante presidente de la Coviar, y al otro extremo de Cornejo y González. Incluso recibió un obsequio por parte de la organización, aunque también tuvo sus curiosidades. Es que pese a estar en Mendoza y frente a decenas de productores locales, la Corporación decidió entregarle un vino producido en La Rioja.

La justificación es que se trató de Raza Argentina, un vino producido por La Riojana, la cooperativa que comanda Mario González.

Ya pasado el mediodía, pese al cambio de los protagonistas -ningún miembro de BdA asistió al evento de Coviar, ni viceversa-, el sector empresario también tuvo su destrato para la vicepresidenta. Más allá de que fue bien recibida por los miembros del directorio de la cámara sectorial, al momento de hacer la foto oficial no fue convocada.

Sin embargo, no fue la única ausente en el retrato. Pese a que el gobernador protagonizó la postal junto a referentes de la entidad y los intendentes del Gran Mendoza, llamativamente no estuvieron presentes en la misma los mandatarios del Este mendocino, la mayor zona productiva del país, del Valle de Uco, actualmente la región más prestigiosa del vino argentino, ni Esteban Allasino de Luján de Cuyo, la cuna del Malbec.

En contacto con la prensa, Villarroel hizo referencia a su falta de protagonismo en los eventos oficiales. Según declaró, no dió discurso en Coviar “para que tengan realce las autoridades y el gobernador”. “Yo vengo a apoyar y a realzar a quienes son los productores”, aseguró la mandataria.

El “no acuerdo” de Mendoza-San Juan

Uno de los temas pendientes con los que llegó el sector a estos encuentros es el Acuerdo Mendoza-San Juan. Sin embargo, como lo anticipó ante los micrófonos de MDZ Online el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, la probabilidad es que este año no se llegue a un entendimiento entre el porcentaje que pretende cada provincia.

“Este año no lo hemos fijado. San Juan tiene una posición distinta a la de Mendoza, que la entiendo desde el punto de vista de ellos y la compartiría si fuese sanjuanino. Pero creo que, tal vez, el acuerdo es que no haya acuerdo”, aseguró el funcionario, quien estuvo presente tanto en el encuentro de Coviar como el de Bodegas de Argentina.

El conocido Acuerdo Mendoza-San Juan está establecido por la ley 6.216, que es una normativa de 1994 que tiene como objetivo mantener equilibrados los stocks en el mercado vitivinícola. Pero no solo incluye mosto: desde 2018, entraron en el acuerdo destilados y exportaciones a futuro. Si los gobiernos de ambas provincias no llegan al acuerdo, el porcentaje por defecto es del 20%.

De acuerdo a Vargas Arizu, sea cual sea el porcentaje final “es un número irrelevante”. En eso, de acuerdo a su interpretación, es fundamental la menor cantidad de uva pronosticada para esta cosecha. De acuerdo al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), este año en Mendoza se levantarán 13.450.000 quintales, lo que representa un 9% menos que en 2025.

“Al haber menos cosecha, lo que queremos es que salgan todos los jugadores en la compra de uvas, que nadie tenga la seguridad de que va a tener tal cantidad del producto que él necesita, que salgan a comprar uvas y que hagan lo que tenga que hacer”, argumentó el líder de la cartera de Producción.

En ese sentido, aseguró que es algo “alegórico” y recordó que en el primer año de su gestión se fijó el acuerdo en un 17%, pero la industria destinó a mosto un 23%. Asimismo, en 2025 se puso como mínimo un 23% y la industria dedicó un 26%.

Viejos reclamos, nuevos acuerdos

En ambos eventos podemos decir que se escuchó “lo mismo de siempre”. Viejos reclamos del sector para mejorar la competitividad, tanto en el mercado interno, como en las exportaciones, con la quita de impuestos y el acceso a crédito como los principales pedidos que se hicieron en uno y otro escenario.

Más allá de lo que se dijo en los micrófonos, en las charlas de pasillo más de un productor o bodeguero reconoció que la vitivinicultura atraviesa un momento “delicado”, donde el trabajo particular de cada empresa será crucial para sortear la crisis, incluso por lo que pueda hacer en conjunto el sector.

Según comentaron fuentes del sector, este año será crucial “sobrevivir” y mantener las cuentas ordenadas. De todas maneras, todavía hay quienes todavía prefieren ver el vaso medio lleno, sobre todo por el alentador arranque que dejó el 2026, tanto en el mercado externo como en los despachos dentro del país.

Pero fuera de eso, como lo dejaron en claro en el sector empresario, todavía reina el optimismo por la recuperación de la vitivinicultura: “Lo que falta en el sector vitivinícola no es potencial para crecer. Lo que necesitamos son decisiones y políticas públicas alineadas con una estrategia de desarrollo productivo”, dijo Walter Bressia, presidente de BdA.

En tanto, desde el lado de la Coviar se firmaron convenios entre la Corporación y el Consejo Federal de Inversiones, destinados a fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector y la promoción del vino argentino. Asimismo se avanzó en un Convenio Marco que abre un espacio de cooperación institucional con el propósito de coordinar e implementar acciones conjuntas tendientes al desarrollo y fortalecimiento del sector vitivinícola y enoturístico argentino.

Además, se firmó el avance del Programa de Promoción y Posicionamiento del Torrontés Riojano, orientado a potenciar su competitividad, ampliar su presencia en los mercados y fortalecer su contribución al desarrollo productivo, económico y turístico de las provincias vitivinícolas involucradas, entre otros acuerdos.