Gremios K descreen del Indec de Javier Milei y anunciaron su propia medición de inflación

A dos días de conocerse la inflación de febrero, gremios kirchneristas desconfían del índice que informará el Indec y anunciaron su propia medición para contrastar con el informe oficial. Se trata del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), un conjunto de sindicatos K que rivaliza con la CGT y plantea una confrontación sistemática contra la Casa Rosada. Se originó este año a partir de los cuestionamientos a la cúpula cegetista por las acciones en contra de la reforma laboral.

Tras un cónclave realizado este martes, esta organización índicó que “el FRESU ratificó su voluntad de fortalecerse para ofrecer una alternativa frente al modelo de ajuste, desindustrialización y endeudamiento que impulsa el gobierno de Javier Milei ”.

“Durante la reunión se comenzó a delinear un proceso de federalización, buscando una presencia territorial permanente. Además, se definió profundizar una estrategia contra la Reforma Laboral a partir de acciones sindicales colectivas y de la defensa del derecho a huelga como herramienta central en la lucha por salarios dignos”, se agregó en un comunicado.

Sin embargo, el anuncio fue que “ante la realidad económica que golpea a las familias trabajadoras y la falta de credibilidad de las cifras oficiales del Indec, el FRESU está avanzando en la elaboración de sus propios indicadores de IPC, Canasta y Endeudamiento de los Hogares y se encamina a publicarlos mensualmente”.

La noticia se enmarca en la polémica y abrupta salida de Marco Lavagna al frente del instituto de estadísticas, en medio del debate interno en el Gobierno sobre el nuevo sistema de medición, que habría dado mayor durante febrero y marzo por las nuevas ponderaciones en los rubros seleccionados en ese trabajo. El Gobierno desmiente formalmente esta acusación.

El Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) reúne a gremios de distintos sectores y centrales sindicales. Entre los principales se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, la Federación de Aceiteros, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), La Fraternidad (ferroviarios), CTERA, Luz y Fuerza, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y CONADU, además de contar con la participación de las dos vertientes de la CTA (CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma).

Qué dijo Milei de la inflación

En la entrevista brindada en los últimos días, el mandatario aseguró que “la inflación va a empezar con cero en junio o agosto”. “Si yo tengo que pensar en una reelección, mi contrincante es la realidad, si logro bajar la inflación (la estamos bajando), si la economía crece (está creciendo) y si sacamos gente de la pobreza (sacamos 12 millones)”.

“Estamos purgando eso, más la estacionalidad de los primeros meses del año, la inflación va a volver a la baja”, agregó a LN+.