Presentan un proyecto para que Axel Kicillof expropie la fábrica de FATE tras su cierre

En las últimas horas, el conflicto en FATE sumo un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense que roza el “surrealismo político”, como decía un exlegislador ante proyectos irracionales. En concreto el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino ( SUTNA ) , responsable directo en el cierre de la fábrica, quiere que Axel Kicillof la expropie y absorba a los 920 trabajadores despedidos.

La propuesta presentada en la Legislatura bonaerense por Alejandro Crespo , secretario general del SUTNA , es que el gobierno de Kicillof tome las riendas de FATE declarando a la producción de neumáticos como "utilidad pública", y habilite la ocupación temporaria de la planta fabril, ubicada en el municipio de San Fernando, bajo la supervisión del estado bonaerense.

La iniciativa gremial, al mejor estilo de las expropiaciones setentistas o el "cupo estatal" para todo, se da en medio del guiño de la Justicia al SUTNA revocando el desalojo de la fábrica de FATE . La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que dejó sin efecto la orden de desalojo que pesaba sobre los trabajadores estableciendo que la situación debe ser considerada un conflicto laboral y no un hecho de carácter penal.

Tras el respaldo de la Justicia, desde el sindicato del neumático, mediante una asamblea dentro del predio de FATE , decidieron avanzar con una estrategia política trasladando la “resolución” del conflicto a la Legislatura bonaerense .

Desde el SUTNA proponen que la provincia de Buenos Aires, mediante un proyecto de ley, se haga cargo por un año, con posibilidad de prórroga, de las instalaciones industriales, las maquinarias, las materias primas, insumos y bienes vinculados al proceso productivo, incluida la marca comercial.

En el proyecto de expropiación, presentado a legisladores oficialistas y de izquierda, establecen que la administración de la fábrica de FATE estará bajo la órbita del estado bonaerense cogestionada con los trabajadores.

De convertirse en ley la expropiación de Fate, el Estado provincial seria el principal cliente bajo el argumento del SUTNA de que FATE es la única planta del país que fabrica neumáticos radiales para camiones y colectivos, convirtiendo a la empresa en un "activo estratégico" para que el transporte no colapse.

Desde el gremio, en el proyecto de estatización proponen que FATE sea el principal proveedor de neumáticos del estado provincial, garantizando de esta forma la venta de la producción y la continuidad laboral de los trabajadores.

Kicillof conflicto de FATE

La Legislatura bonaerense podría sentar un precedente “peligroso”

De avanzar en la Legislatura bonaerense, el proyecto de estatización de FATE impulsado por el SUTNA, sentaría un precedente preocupante, ya que cualquier empresa en situación de crisis en la provincia de Buenos Aires podría terminar con un pedido de estatización al ejecutivo bonaerense.

La pregunta que surge, tras la presentación de este proyecto en la Legislatura bonaerense a legisladores peronistas y de izquierda, es si la provincia de Buenos Aires con sus cuentas en rojo que apenas si puede tapar algunos baches, está en condiciones de hacerse cargo de una empresa con la conflictividad de FATE , en uno de los rubros más complejos del mercado.

Para el SUTNA, la respuesta es sí. Siempre y cuando mantengan el control de la empresa y los cheques de pagos mensuales de los trabajadores de FATE sean firmados por Kicillof.