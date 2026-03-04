Tensión en la Secretaría de Trabajo: disparos y corridas en la protesta de los trabajadores de FATE

La protesta se concentra en la Secretaría de Trabajo debido a los despidos en la empresa de neumáticos FATE.

La Secretaría de Trabajo fue protagonista de un momento de tensión debido a la protesta organizada por el cierre de la empresa de neumáticos nacional FATE el pasado 18 de febrero que derivó en más de 900 despidos y por la que se estaba desarrollando una audiencia en el organismo estatal entre los empresarios y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Secretaría De Trabajo Incidentes FATE X Los incidentes en la protesta de los trabajadores de FATE En el operativo policial desarrollado alrededor del mediodía, de manera súbita comenzaron a utlizar gas pimienta junto con el camión hidrante para forzar la retirada de los manifestantes, lo que terminó desatando una corrida entre los protestantes en plena Avenida Alem al 600. Además, las cámaras de TN registraron el momento en el que el dirigente del Polo Obrero Eduardo Beliboni, que estaba presente en la marcha, se encontraba en el piso aparentemente lesionado.

Los manifestantes se posicionaron sobre la Avenida Alem en el barrio porteño de Retiro, y el detonante para la desconcentración habría sido a lo que la Policía avanzó para desconcentrar la calle como parte del operativo policial y desplazarlos a Avenida Córdoba.

protestas fate secretaría de trabajo Hasta el momento, se reportó un policía herido.