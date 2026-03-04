Aumenta el DNI: cómo hacer el trámite en Mendoza y obtenerlo en 24 horas

Del 6 al 8 de marzo, vecinos del Gran Mendoza podrán tramitar el nuevo DNI con entrega en 24 horas, pasaporte y otros documentos. El operativo se desarrollará en San Rafael el martes 10 y el miércoles 11. En ambos casos, la unidad móvil atenderá con turno previo y con cupos diarios limitados.

En una noticia muy esperada por quienes necesitan actualizar su documentación, regresa a Mendoza el camión fábrica del Renaper, que permitirá gestionar el nuevo Documento Nacional de Identidad y recibirlo a las 24 horas de realizado el trámite . La iniciativa busca facilitar la reposición de documentación y brindar una respuesta rápida y concreta a la ciudadanía, especialmente en una semana de gran movimiento turístico y social como es Vendimia.

La unidad móvil estará ubicada en la plaza Independencia del Área Metropolitana del Gran Mendoza , los días 6, 7 y 8 de marzo, de 8 a 18, con un cupo de 300 turnos diarios. Posteriormente, el operativo se trasladará al departamento de San Rafael, donde atenderá los días 10 y 11 de marzo, en el Centro de Congresos de dicha ciudad.

Es importante recordar que, a partir del 1 de febrero, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) implementó nuevas disposiciones que actualizan el DNI electrónico y el pasaporte argentino, con el objetivo de reforzar la seguridad documental y adecuarlos a los estándares internacionales vigentes. El nuevo DNI electrónico mantiene su formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero incorpora mejoras visuales y de seguridad de Nivel 1.

Desde marzo, tanto el DNI como el pasaporte van a aumentar sus precios con el trámite del documento elevándose a $10.000.

Cómo obtener el turno para el DNI

Únicamente se atiende con turno obtenido previamente por internet, a través de Mendoza x Mí. Los ciudadanos que requieran su DNI o pasaporte, deberán ingresar a: “Operativo Vendimia”. Es importante destacar que serán 300 turnos por día.

El costo del DNI será de 10.000 pesos, el DNI para extranjeros tendrá un valor de 20.000 pesos y el pasaporte costará 100.000 pesos, mientras que el Certificado de Pre-Identificación será gratuito. Las formas de pago habilitadas son en efectivo o con tarjeta de débito y crédito a través de código QR.

DNI nuevo DNI nuevo en Argentina.

¿Qué trámites se realizan en el nuevo camión del Renaper?

En el camión fábrica se podrán realizar trámites de renovación de DNI, solicitud de nuevo ejemplar, DNI para extranjeros, pasaporte y Certificado de Pre-Identificación.

DNI: para solicitar un nuevo ejemplar de Documento Nacional de Identidad (DNI) o realizar la actualización correspondiente a los 5-8 años y a los 14 años, es necesario llevar:

Documento Nacional de Identidad anterior si lo tiene.

En caso de ser menor, asistir acompañado por uno de sus padres o representante legal.

En caso de ser menor y nacido en otra provincia, deberá presentar partida de nacimiento actualizada.

Para actualización de DNI 14 años cumplidos: además de los requisitos del DNI, tener en cuenta que si ya tiene 18 años cumplidos, debe presentar DNI original de su padre y madre obligatoriamente. Y en caso de tener los 21 cumplidos, deberán adjuntar información sumaria.

Pasaporte: los interesados deberán resentarse con DNI (sin excepción). Además, los menores deberán presentar Acta o Partida de Nacimiento actualizada. Hay que mencionar que en el lugar del camión también se podrán obtener las actas requeridas.