Charlie y la Fábrica de Chocolate: se conoció el elenco completo, de cara al estreno en el Gran Rex

En invierno, llega al Gran Rex la obra Charlie y la Fábrica de Chocolate. Agustín “Rada” Aristarán, Mery del Cerro y Sebastián Almada serán los protagonistas.

El próximo invierno, llegará al Teatro Gran Rex una de las historias más exitosas de todos los tiempos. Se trata de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, una adaptación teatral de la novela clásica de Roald Dahl.

De cara al estreno, desde la producción revelaron quiénes son los actores que darán vida a los míticos personajes de la historia. El protagónico se lo ganó Agustín “Rada” Aristarán en el rol de Willy Wonka, el excéntrico chocolatero que supo interpretar Johnny Depp en la película de 2005.

Además, la producción reveló quiénes completarán el elenco de la obra. Mery del Cerro se suma a la obra para ponerse en la piel de la Sra. Bucket, mamá de Charlie; Sebastián Almada será el abuelo de Charlie; Dolores Ocampo, en el papel de la Sra. Teavee, mamá de Mike; Denis Cotton como la Sra. Gloop, mamá de Augustus; Sebastián Holz como el Sr. Salt, papá de Veruca; y Marcelo Albamonte como el Sr. Beauregarde, papá de Violet.

El mensaje de la producción de cara al estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate "Después del suceso de La Sirenita, Matilda y School of Rock, que convocaron a más de 500.000 espectadores, llega el momento de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show. Cada temporada elegimos únicamente títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Además, queremos que cada artista pueda vivir el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage. Cada nueva temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única, llena de música, emoción y magia", expresaron desde la producción, sobre la llegada de la nueva obra al Gran Rex.