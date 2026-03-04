Presenta:

Sociedad

|

vendimia

Vendimia: los desvíos del transporte público por la Vía Blanca y el Carrusel

El transporte público de Mendoza sufrirá desvíos por la celebración de la Vía Blanca y el Carrusel el próximo fin de semana de Vendimia.

MDZ Sociedad

Cambios en el transporte público para la Vendimia.

Cambios en el transporte público para la Vendimia.


Rodrigo D'Angelo / MDZ

A la espera de la tan ansiada Fiesta Nacional de la Vendimia, desde el Gobierno explicaron algunas modificaciones que sufrirá el transporte público respecto de la Vía Blanca y el Carrusel para el próximo viernes y sábado, respectivamente. Los mendocinos deberán estar atentos a dichos cambios.

Las líneas que circulan por las calles afectadas a los desfiles tendrán modificaciones en sus recorridos. El servicio de Metrotranvía circulará con restricciones.

Te Podría Interesar

Qué pasará en la Vía Blanca y Carrusel con las calles

Durante la noche del viernes, día de la Vía Blanca, sufrirán modificaciones en sus recorridos las líneas que transiten cerca de las calles por donde circularán los carros: San Martín y J. V. Zapata, Las Heras, Chile, Sarmiento y Belgrano.

Lo mismo ocurrirá el sábado de Carrusel para las líneas que lo hagan por los Portones del parque General San Martín, Emilio Civit, plaza Independencia, Chile, Las Heras, San Martín y Colón.

Además, el servicio de Metrotranvía tendrá afectadas sus frecuencias durante ambos eventos y hasta la finalización de cada uno.

via blanca-18
La V&iacute;a Blanca de la Vendimia afectar&aacute; al transporte p&uacute;blico.

La Vía Blanca de la Vendimia afectará al transporte público.

Los servicios alcanzados por los desvíos por la Vendimia

Línea 110

Líneas 120 y 121

Líneas 125 y 126

Línea 130

Líneas 200, 201 y 207

Líneas 202, 203, 204, 221, 230, 234 y 235

Líneas 300, 301, 310, 313, 315, 316, 320, 330, 331, 350 y 371

Líneas 400, 401, 420, 440, 441, 442 y 461

Líneas 520, 521, 524, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 548, 550, 562 y 563

Líneas 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 630, 640, 670 y 680

Líneas 720, 721, 722, 723, 733 y 740

Líneas 865 y 866

Líneas 900, 905, 910, 912, 913, 914, 915, 936 y 938

Dicetours: líneas 710, 711, 726 y 727

Nueva Generación: líneas 778 A y 786

Archivado en

Notas Relacionadas