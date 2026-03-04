Vendimia: los desvíos del transporte público por la Vía Blanca y el Carrusel

El transporte público de Mendoza sufrirá desvíos por la celebración de la Vía Blanca y el Carrusel el próximo fin de semana de Vendimia.

A la espera de la tan ansiada Fiesta Nacional de la Vendimia, desde el Gobierno explicaron algunas modificaciones que sufrirá el transporte público respecto de la Vía Blanca y el Carrusel para el próximo viernes y sábado, respectivamente. Los mendocinos deberán estar atentos a dichos cambios.

Las líneas que circulan por las calles afectadas a los desfiles tendrán modificaciones en sus recorridos. El servicio de Metrotranvía circulará con restricciones.

Qué pasará en la Vía Blanca y Carrusel con las calles Durante la noche del viernes, día de la Vía Blanca, sufrirán modificaciones en sus recorridos las líneas que transiten cerca de las calles por donde circularán los carros: San Martín y J. V. Zapata, Las Heras, Chile, Sarmiento y Belgrano.

Lo mismo ocurrirá el sábado de Carrusel para las líneas que lo hagan por los Portones del parque General San Martín, Emilio Civit, plaza Independencia, Chile, Las Heras, San Martín y Colón.

Además, el servicio de Metrotranvía tendrá afectadas sus frecuencias durante ambos eventos y hasta la finalización de cada uno.