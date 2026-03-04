Motores, velocidad y fiesta: la Copa Vendimia enciende el autódromo de San Martín

El autódromo de San Martín será escenario de un fin de semana a pura velocidad con la Copa Vendimia, que reunirá karting y Zonal Cuyano.

El Autódromo de San Martín se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad con la llegada de la Copa Vendimia, un evento que reunirá al karting y a las principales categorías del Zonal Cuyano en el Autódromo Ciudad de San Martín – Jorge Ángel Pena.

La actividad se desarrollará del viernes 6 al domingo 8 de marzo y promete convocar a pilotos de toda la región, además de un importante marco de público que año tras año acompaña este clásico del calendario mendocino. La competencia combinará espectáculos nocturnos y diurnos, ofreciendo una propuesta atractiva para los fanáticos del automovilismo.

El Autódromo de San Martín brilla con la Copa Vendimia El karting será uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Las categorías Infantil, Junior 125 cc, Senior, Guerrero 150 cc y Súper 4T competirán en horario nocturno viernes y sábado, bajo las luces del kartódromo, en un formato que suele garantizar carreras intensas y definiciones ajustadas.

Por su parte, el Zonal Cuyano saldrá a pista durante el sábado y el domingo con sus divisiones tradicionales: Clase 1, Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano. Estas categorías, históricas dentro del automovilismo regional, aportarán potencia y espectáculo en el trazado sanmartiniano, que se consolida como uno de los escenarios más convocantes de la provincia.

El autódromo Ciudad de San Martín de Mendoza sueña con volver a tener al Turismo Carretera. Desde la organización informaron que las entradas estarán disponibles en la taquilla del autódromo, con valores diferenciados según el sector elegido. Además, los niños y jubilados podrán ingresar sin costo, en una iniciativa que busca fomentar la participación familiar y acercar el deporte motor a todas las generaciones.