EA Sports, que viene de predecir los últimos 4 campeones del mundo, vaticinó quién ganará el Mundial 2026

EA Sports, quien en las últimas cuatro ediciones acertó al campeón, pronosticó quién sucederá a la Selección argentina en el trono.

Como sucede en la previa de cada Copa del Mundo, EA Sports volvió a realizar su clásica simulación del Mundial 2026 y el resultado no pasó desapercibido. Según las predicciones elaboradas a través del EAFC 26, la selección de Spain national football team será la campeona del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El pronóstico fue elaborado a partir de valoraciones actualizadas de los futbolistas, estadísticas recientes, planteos tácticos y miles de simulaciones de todos los partidos del certamen. En ese escenario, España aparece como la selección más fuerte de la competencia gracias a una generación repleta de talento que tiene como principales figuras a Lamine Yamal, Pedri y Rodri.

EA Sports vaticinó que España ganará el Mundial 2026 Selección de España EA Sports vaticinó que España ganará el Mundial 2026. @SEFutbol

Lo llamativo del caso es que no se trata de una simulación más. EA Sports llega con un impresionante historial de aciertos en este tipo de pronósticos. Antes de Sudáfrica 2010 anticipó el título de España, luego acertó la consagración de Alemania en Brasil 2014, predijo el campeonato de Francia en Rusia 2018 y también ubicó a la Selección argentina como ganadora en Qatar 2022.

Esa racha perfecta de cuatro Mundiales consecutivos genera que cada nueva simulación sea observada con especial atención por los fanáticos del fútbol. Si bien se trata únicamente de una predicción virtual, el antecedente alimenta la curiosidad sobre si la compañía volverá a acertar y si España podrá trasladar a la realidad el favoritismo que le otorgó el videojuego.