En vivo: con Paredes de titular, Boca empata 0-0 con O'Higgins en la ida de los playoffs de la Sudamericana
Con el arquero Montero, Villa y Paredes como titulares, Boca iguala 0-0 con O’Higgins por los playoffs del certamen continental en la Bombonera.
Boca Juniors iguala sin goles ante O'Higgins de Chile, en un encuentro correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, en el que será el segundo partido con Rodolfo Arruabarrena como director técnico.
Este enfrentamiento se puede ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.
Noticia en construcción.