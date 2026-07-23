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En vivo: con Paredes de titular, Boca empata 0-0 con O'Higgins en la ida de los playoffs de la Sudamericana

Con el arquero Montero, Villa y Paredes como titulares, Boca iguala 0-0 con O’Higgins por los playoffs del certamen continental en la Bombonera.

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Tras su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026, Leandro Paredes es titular en el mediocampo de Boca.

Tras su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026, Leandro Paredes es titular en el mediocampo de Boca.

EFE

Boca Juniors iguala sin goles ante O'Higgins de Chile, en un encuentro correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, en el que será el segundo partido con Rodolfo Arruabarrena como director técnico.

Este enfrentamiento se puede ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Boca Juniors vs O'Higgins

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