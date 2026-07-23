Arranca el Torneo Clausura con el campeón Belgrano recibiendo a Central: el cronograma de la primera fecha
Belgrano abrirá el telón del Clausura frente a Central. River y Boca ya tienen día y hora para salir a escena y el campeonato comienza con interesantes partidos.
El Torneo Clausura se pondrá en marcha este jueves en una jornada que tendrá el debut del último campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba, equipo que viene de conseguir el primer título de su historia en la Primera División luego de ganarle en una agónica final del Torneo Apertura a River y que recibirá a Rosario Central en el marco de la primera fecha del certamen doméstico.
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19:30 en el Estadio Julio César Villagra, será controlado por el árbitro Sebastián Zunino, en el VAR estará Germán Delfino y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.
Rosario Central, por su parte, viene de ser uno de los animadores en el Torneo Apertura, donde protagonizó nuevamente una de las grandes polémicas en un partido ante Racing, para luego quedar eliminado en semifinales frente a River.
También a las 19:30, Sarmiento tendrá un más que complicado debut cuando reciba en el Estadio Eva Perón de Junín a Argentinos Juniors, mientras que a las 21:45 Defensa y Justicia se enfrentará con Aldosivi de Mar del Plata en Florencio Varela.
Con quiénes debutan los cinco grandes
En lo que respecta a los equipos denominados grandes, el primero de ellos en salir a la cancha será Racing que, con el debut de Juan Pablo Vojvoda como técnico, recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Además, el sábado River será local de Barracas Central y San Lorenzo visitará a Lanús, mientras que el domingo Independiente y Boca jugarán como visitantes frente a Estudiantes de La Plata y Deportivo Riestra, respectivamente.
El cronograma y horarios de la primera fecha del Torneo Clausura
Jueves 23/7
- Sarmiento – Argentinos Juniors a las 19:30
- Belgrano de Córdoba – Rosario Central a las 19:30
- Defensa y Justicia – Aldosivi a las 21:45
Viernes 24/7
- Gimnasia de Mendoza – Central Córdoba (SdE) a las 16:45
- Racing – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19
- Vélez – Instituto de Córdoba a las 19
- Platense – Unión de Santa Fe a las 21:15
- Huracán – Banfield a las 21:15
Sábado 25/7
- Estudiantes de Río Cuarto – Tigre a las 14:45
- Newell's – Talleres de Córdoba a las 17
- River – Barracas Central a las 19:15
- Lanús – San Lorenzo a las 21:30
Domingo 26/7
- Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 15
- Estudiantes de La Plata – Independiente a las 17:15
- Deportivo Riestra – Boca a las 19:30
Fuente: NA