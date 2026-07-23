Arranca el Torneo Clausura con el campeón Belgrano recibiendo a Central: el cronograma de la primera fecha

Belgrano abrirá el telón del Clausura frente a Central. River y Boca ya tienen día y hora para salir a escena y el campeonato comienza con interesantes partidos.

Se pone en marcha el Torneo Clausura con un partidazo en Córdoba.

El Torneo Clausura se pondrá en marcha este jueves en una jornada que tendrá el debut del último campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba, equipo que viene de conseguir el primer título de su historia en la Primera División luego de ganarle en una agónica final del Torneo Apertura a River y que recibirá a Rosario Central en el marco de la primera fecha del certamen doméstico.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19:30 en el Estadio Julio César Villagra, será controlado por el árbitro Sebastián Zunino, en el VAR estará Germán Delfino y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

Belgrano, el flamante campeón del Apertura, pondrá en marcha el Torneo Clausura recibiendo a Central en Barrio Alberdi. Fotobaires Rosario Central, por su parte, viene de ser uno de los animadores en el Torneo Apertura, donde protagonizó nuevamente una de las grandes polémicas en un partido ante Racing, para luego quedar eliminado en semifinales frente a River.

También a las 19:30, Sarmiento tendrá un más que complicado debut cuando reciba en el Estadio Eva Perón de Junín a Argentinos Juniors, mientras que a las 21:45 Defensa y Justicia se enfrentará con Aldosivi de Mar del Plata en Florencio Varela.

Con quiénes debutan los cinco grandes En lo que respecta a los equipos denominados grandes, el primero de ellos en salir a la cancha será Racing que, con el debut de Juan Pablo Vojvoda como técnico, recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.