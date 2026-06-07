Marc Márquez rompió la sequía y celebró su victoria número 100 en MotoGP

Marc Márquez volvió a celebrar en MotoGP . El piloto español de Ducati ganó el Gran Premio de Hungría disputado en el circuito Balaton Park y alcanzó la victoria número 100 de su carrera deportiva, además de conseguir su primer triunfo de la temporada 2026.

El vigente campeón del mundo superó a Pedro Acosta (KTM), que lideró buena parte de la carrera, mientras que Francesco Bagnaia completó el podio con la otra Ducati oficial.

El resultado también tuvo impacto en la lucha por el campeonato. Márquez llegó a Hungría a 102 puntos del líder, Marco Bezzecchi, y redujo la diferencia a 72 después de una jornada marcada por el abandono del italiano.

La competencia comenzó con un incidente múltiple en la primera curva . Jorge Martín perdió el control de su Aprilia en la frenada y provocó una caída que involucró a Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández. Ninguno de ellos pudo continuar.

Pese a un pequeño derrape en la largada, Márquez logró mantenerse al frente en los primeros metros. Sin embargo, Acosta tomó el liderazgo en la segunda vuelta y abrió una ventaja cercana al segundo gracias a un ritmo muy sólido.

Duelo con Acosta y victoria histórica para Marc Márquez

Lejos de resignarse, Márquez respondió con varias vueltas rápidas y fue recortando la diferencia hasta alcanzar nuevamente a su compatriota. A partir de la mitad de la carrera comenzó una intensa batalla por la punta, con adelantamientos y réplicas inmediatas entre ambos pilotos.

La definición llegó en la vuelta 15, cuando el nueve veces campeón del mundo consiguió superar definitivamente a Acosta. A partir de allí controló la carrera hasta la bandera a cuadros.

Con neumáticos intermedios frente a los blandos elegidos por Acosta, Márquez administró mejor el tramo final y selló un triunfo de enorme valor deportivo y simbólico. Acosta terminó segundo y Bagnaia tercero, mientras que Ai Ogura, Luca Marini, Diogo Moreira, Iker Lecuona, Jack Miller, Enea Bastianini y Brad Binder completaron los diez primeros puestos.

La victoria puso fin a una larga sequía para Márquez, que no ganaba desde el Gran Premio de San Marino de 2025, y confirmó su regreso a la pelea por los puestos de vanguardia en MotoGP.