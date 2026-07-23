Con Paredes y Villa, Boca recibe a O'Higgins por los playoffs de la Sudamericana: formaciones, hora y TV

En el regreso de Rodolfo Arruabarrena a la Bombonera, Boca arranca la serie ante el equipo chileno con el objetivo de encaminar la clasificación a octavos.

Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, Paredes se reincorporó a Boca y será titular.

Boca recibirá este jueves a O'Higgins de Chile, en un partido correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, en el que será el segundo partido con Rodolfo Arruabarrena como director técnico en su vuelta al Xeneize.

Este enfrentamiento, que está programado para las 21:30 horas, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando (la Bombonera) y se podrá ver por TV a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.

Boca inicia su nuevo camino luego del fracaso en la Libertadores Boca cayó a la Sudamericana luego del golpazo que sufrió en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo en el que quedó tercero en el Grupo D por debajo de Cruzeiro de Brasil y la Universidad Católica de Chile, por lo que no consiguió la clasificación a los octavos de final.

De esta manera, el Xeneize encara el segundo semestre en busca de una alegría internacional, que además le permitiría cortar con la sequía de 18 años sin títulos a nivel continental. La última vez que levantó un trofeo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, donde derrotó a Arsenal de Sarandí.

El de este jueves será el segundo partido en el nuevo ciclo de Arruabarrena como director técnico, que comenzó con el cómodo triunfo por 2-0 sobre Sarmiento para clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina.