Arruabarrena aceptó el ofrecimiento de Riquelme: qué detalle importante falta para que sea DT de Boca

El Vasco ya recibió el llamado del presidente xeneize, aceptó la propuesta y quedó a un paso de concretar su regreso al club. Según pudo saber MDZ , el vínculo sería por 18 meses, hasta diciembre de 2027, y solo restan resolver algunos detalles económicos para que el acuerdo quede formalizado. Desde ambas partes consideran que esas cuestiones no representarán un obstáculo para cerrar la negociación.

La decisión de Riquelme fue rápida pese a que sobre la mesa aparecieron otros nombres de peso como Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed. Sin embargo, el máximo dirigente de Boca se inclinó por un hombre de la casa, con quien comparte una relación cercana desde sus años como compañeros tanto en el club de la Ribera como en el Villarreal.

Para Arruabarrena , la posibilidad de regresar siempre estuvo presente. Desde su salida en 2016 mantuvo intacto el deseo de volver a dirigir al club donde se formó como futbolista, debutó profesionalmente y conquistó títulos tanto dentro como fuera de la cancha. Por eso, cuando llegó el llamado de Riquelme, la respuesta positiva fue prácticamente inmediata.

El Vasco iniciará así su segundo ciclo al frente del conjunto azul y oro. En su primera etapa, entre 2014 y 2016, asumió en un contexto complejo tras la salida de Carlos Bianchi y logró reencauzar el rumbo del equipo. Bajo su conducción, Boca conquistó el campeonato de Primera División y la Copa Argentina en 2015, consolidando una temporada muy exitosa desde lo deportivo.

La carrera de Arruabarrena como DT

Su paso también estuvo marcado por momentos difíciles, especialmente las eliminaciones frente a River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, esta última atravesada por el recordado episodio del gas pimienta. Tras dejar Boca en 2016, desarrolló gran parte de su carrera en el exterior, con experiencias en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, además de su paso por la selección de Emiratos. Ahora, una década después de su salida, tendrá una nueva oportunidad para intentar devolver a Boca a los primeros planos del continente.