Ojo, Boca: Conmebol accedió a un pedido clave que favorece a O'Higgins, su rival en el Repechaje de la Sudamericana

Boca Juniors ya conoce las fechas de su cruce ante O'Higgins por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026 . Sin embargo, hasta las últimas horas todavía quedaba una cuestión importante por resolver: la sede del partido de vuelta en Chile.

La ida se disputará el jueves 23 de julio desde las 21.30 en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará una semana después, el 30 de julio, también a las 21.30.

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El principal interrogante estaba relacionado con el escenario del encuentro de vuelta . El estadio El Teniente, ubicado en Rancagua y habitual casa de O'Higgins , no reúne la capacidad mínima de 20.000 espectadores que exige la Conmebol para esta instancia de la competencia.

Ante esta situación, durante las últimas semanas surgió la posibilidad de trasladar la localía a Santiago. Incluso antes de conocer a su rival, el club chileno analizaba alternativas para cumplir con los requisitos establecidos por el organismo sudamericano.

Sin embargo, la dirigencia de O'Higgins realizó gestiones para mantenerse en Rancagua y finalmente obtuvo una respuesta favorable. Este viernes se confirmó que la Conmebol autorizó una excepción y el conjunto trasandino podrá recibir a Boca en el estadio El Teniente.

o'higgins Conmebol aprobó una excepción reglamentaria para la serie de Boca. Instagram @ohiggins_oficial

De esta manera, la revancha se disputará en el escenario donde O'Higgins juega habitualmente como local. El encuentro contará con una asistencia cercana a los 14.000 espectadores, una cifra inferior a la exigida reglamentariamente para esta fase del torneo.

Con la resolución ya confirmada, quedaron definidos tanto las fechas como los escenarios de una serie que pondrá en juego un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.