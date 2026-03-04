Con la Vendimia, suben las reservas hoteleras y el turismo apuesta al repunte

En la antesala de la Fiesta de la Vendimia 2026 , el sector turístico renueva sus expectativas. Tras el último fin de semana XXL, comenzó a percibirse una leve recuperación que ahora podría consolidarse de la mano de la fiesta máxima de los mendocinos.

Según datos de la Cámara de Turismo de Mendoza, las reservas hoteleras alcanzan en promedio el 75% y estiman que podrían llegar al 80% durante el fin de semana de Vendimia. Marcelo Rosental , titular de la entidad, destacó que es un número positivo, aunque expresó que no es suficiente para sostener el sector.

"Se nota una leve mejoría desde el último fin de semana largo. Esperamos que en marzo siga esta tendencia porque más allá de Vendimia, necesitamos que la ocupación sea constante para sostener nuestras empresas", comentó en diálogo con MDZ.

En cuanto al tipo de turismo, Rosental específico que es un "mix" entre turismo corporativo y visitantes nacionales e internacionales.

Por su parte, Adrián González , de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), expresó que las reservas hoteleras promedian el 70% en Mendoza, aunque manifestó que seguramente el porcentaje sea más elevado por el comportamiento de los turistas .

La Fiesta de la Vendimia se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la cultura y el turismo en Mendoza.

"Los pasajeros reservan a último momento por lo que es probable que el número crezca el fin de semana. Los hoteles del centro son los más ocupados, mientras que los de Luján, Potrerillos o San Rafael tienen una ocupación más baja", afirmó.

Además, planteó que estos números pertenecen al fin de semana, ya que lunes y martes, días de los shows musicales de la Vendimia 2026, los turistas no suelen quedarse.

Turismo en Vendimia

Cada año, la Fiesta de la Vendimia representa una oportunidad para el sector turístico que atraviesa un panorama complejo. En esta oportunidad, la ocupación hotelera sería similar a la de 2025.

Según los datos del Ente Mendoza Turisimo (Emetur), la ocupación promedio para la Vendimia 2025 fue del 75% y reunió a turistas nacionales e internacionales. Los hoteles de alta gama funcionaron como motor principal, dentro de un fin de semana liderado por el turismo corporativo.

via blanca vendimia 2025.jpg La Vendimia es una fecha clave para el sector turístico, que espera consolidar el repunte del primer fin de semana largo del año. Marcos Garcia/MDZ

"Nos visita un turistas más corporativo, porque gran parte de nuestros visitantes son invitados de grandes empresas que tienen sede en Mendoza y que invitan a sus clientes o proveedores para mostrar la provincia en su momento de plenitud", declaró un año atrás Gabriela Testa, titular del Emetur.

La ocupación promedio del 75% se mantiene desde hace algunos años, si se tiene en cuenta que este también fue el balance para la Ciudad de Mendoza en la Vendimia 2024. Lejos quedó la ocupación de 2023, donde se superó el 85% en la zona metropolitana. Sin embargo, desde el sector turístico miran con buenos ojos la ocupación hotelera de 2026, ya que continuaría el repunte que pudo observarse el primer fin de semana largo del año.

Acciones promocionales para Vendimia

En el marco de los 90 años de la fiesta máxima de los mendocinos, el Emetur organiza distintas acciones promocionales para "homenajear a los visitantes". El martes, se realizó una intervención en la Terminal de Mendoza, donde se recibió a los turistas con merchandising de Mendoza, música y un equipo de profesionales que informó sobre las diversas propuestas con las que cuenta la provincia.

Este miércoles es el turno del Aeropuerto El Plumerillo, donde se recibirá a quienes lleguen con obsequios, música y color. Durante jueves, viernes y sábado, la promoción turística de Mendoza se trasladará a la plaza Independencia, centro neurálgico en el que mendocinos y turistas podrán obtener obsequios e información sobre Mendoza, en el denominado Punto Federal.

Turismo Mendoza realiza una serie de acciones promocionales en el marco de la Fiesta de la Vendimia. Gobierno de Mendoza

Finalmente, en el Frank Romero Day, el Emetur propondrá a quienes disfruten de la Fiesta Nacional de la Vendimia una serie de acciones lúdicas y de impacto visual.

La directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados, Cristina Mengarelli, comentó que estas acciones se enmarcan en el plan de difusión de Mendoza y los 90 años de la Vendimia: "Queremos que los visitantes se sientan bien recibidos y se puedan informar sobre todas las alternativas que ofrece Mendoza, no solo en esta época, sino durante todo el año", afirmó.