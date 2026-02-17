Fin de semana de Carnaval: la ocupación hotelera fue superior al 80% en todo el país

El primer fin de semana extra largo de 2026 registró una ocupación hotelera superior al 80% a nivel nacional, según el relevamiento de la Secretaría de Turismo , Ambiente y Deportes de la Nación, elaborado con datos aportados por provincias y municipios. El movimiento turístico estuvo impulsado por las celebraciones de Carnaval en distintos puntos del país, lo que se sumó a los veraneantes de la temporada de verano para poner un mojón optimista en medio de una temporada con un movimiento moderado en general.

No obstante, el secretario de Turismo, Daniel Scioli , vinculó los resultados a políticas nacionales y acciones coordinadas con provincias y municipios. En la misma línea se pronunciaron el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Por su parte, Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), dijo que el fin de semana largo de Carnaval "vuelve a mostrar la fuerza del turismo argentino, con destinos en todo el país que se prepararon con altos porcentajes de reservas y con una agenda diversa, federal y pensada para distintos perfiles de viajeros”.

El relevamiento oficial indicó que los destinos turísticos registraron cifras superiores a las del mismo feriado en años anteriores, en el inicio del calendario de fines de semana largos de 2026. Aunque hay que señalar que este año la festividad tiene lugar en medio de la temporada de vacaciones. En 2025 la celebración se realizó en la primera semana de marzo, solapándose con el inicio de las clases.

En la Ciudad de Buenos Aires la ocupación hotelera promedió el 83%, el registro más alto para un feriado de Carnaval en los últimos cinco años. En tanto que en la costa atlántica bonaerense, Pinamar alcanzó un 94%; Valeria del Mar, 96%; Ostende y Cariló, 95%. Mar del Plata registró un pico del 85% y un 17% más de visitantes que en igual período de 2025, según datos municipales.

En Entre Rios la ocupación promedio alcanzó el 97%, con picos del 100% en Gualeguay, Puerto General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana. Gualeguaychú registró un 85%. Jujuy informó un incremento del 3% de visitantes respecto del Carnaval anterior. La Quebrada y Los Valles alcanzaron el 95% de ocupación; Tilcara, 99%; Purmamarca, 98%; y San Salvador de Jujuy, 100%. Maimará y Humahuaca registraron un 95%. En Corrientes la ocupación provincial fue del 81%.

En Mendoza la ocupación fue del 85%, con San Rafael en 91% y Uspallata en 90%. San Luis registró niveles cercanos al 100%, con 50 festivales distribuidos en la provincia y ocupación plena en Merlo, La Carolina y Potrero de los Funes.

Córdoba presentó ocupación elevada en la mayoría de los destinos. Villa Carlos Paz registró un 86%, Santa Rosa de Calamuchita un 85% y el Valle de Punilla alcanzó el 100%, en coincidencia con el festival Cosquín Rock. La provincia recibió un 32% más de turistas que en 2025.

En el Norte, Salta promedió un 70% de ocupación. La Rioja superó el 90% durante la celebración de la Fiesta Nacional de la Chaya.

En la Patagonia, Tierra del Fuego superó el 90% en hoteles de alta categoría. Neuquén registró picos del 80%, con Villa La Angostura en 77% y San Martín de los Andes en 70%. San Carlos de Bariloche mantuvo una ocupación del 80%.