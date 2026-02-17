Feriado tras el Carnaval: quiénes tendrán un día extra esta semana

Aunque el fin de semana largo llega a su fin, un feriado local dará descanso adicional este jueves en la provincia de Buenos Aires

El feriado local del 19 de febrero beneficiará a trabajadores del sector público en Indio Rico.

El fin de semana largo de Carnaval entra en su recta final este martes y muchos ya se preparan para retomar la rutina laboral y, en algunas provincias, el regreso a clases. Sin embargo, no todos volverán a la normalidad: esta semana habrá un feriado adicional que beneficiará a una localidad bonaerense.

El próximo jueves 19 de febrero no forma parte del calendario nacional de feriados, pero sí tendrá impacto a nivel local. La localidad de Indio Rico, en el partido de Coronel Pringles, celebrará su aniversario fundacional y contará con una jornada especial.

El feriado será de descanso obligatorio para los empleados del sector público y para los trabajadores del Banco Provincia. En el ámbito privado, la adhesión dependerá de cada empleador, por lo que algunas actividades podrían funcionar con normalidad.

Cuánto falta para el próximo feriado nacional Tras el Carnaval, el próximo feriado nacional será el 24 de marzo en todo el país. Tras el cierre del fin de semana largo de Carnaval, el próximo feriado nacional llegará dentro de más de un mes. Será el lunes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada inamovible en todo el país.