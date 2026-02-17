Feriado tras el Carnaval: quiénes tendrán un día extra esta semana
Aunque el fin de semana largo llega a su fin, un feriado local dará descanso adicional este jueves en la provincia de Buenos Aires
El fin de semana largo de Carnaval entra en su recta final este martes y muchos ya se preparan para retomar la rutina laboral y, en algunas provincias, el regreso a clases. Sin embargo, no todos volverán a la normalidad: esta semana habrá un feriado adicional que beneficiará a una localidad bonaerense.
El próximo jueves 19 de febrero no forma parte del calendario nacional de feriados, pero sí tendrá impacto a nivel local. La localidad de Indio Rico, en el partido de Coronel Pringles, celebrará su aniversario fundacional y contará con una jornada especial.
El feriado será de descanso obligatorio para los empleados del sector público y para los trabajadores del Banco Provincia. En el ámbito privado, la adhesión dependerá de cada empleador, por lo que algunas actividades podrían funcionar con normalidad.
Cuánto falta para el próximo feriado nacional
Tras el cierre del fin de semana largo de Carnaval, el próximo feriado nacional llegará dentro de más de un mes. Será el lunes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada inamovible en todo el país.
Antes, el viernes 23 de marzo se establecerá como día no laborable con fines turísticos, lo que conformará un nuevo fin de semana largo en Argentina.