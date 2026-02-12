Viajar en Carnaval sin sobresaltos: claves para una ruta más segura en el feriado XXL

El feriado XXL de Carnaval se convirtió, para miles de argentinos, en una oportunidad ideal para hacer una pausa, viajar y recorrer distintos puntos del país. Escapadas cortas, viajes largos y destinos turísticos colmados forman parte del paisaje habitual de estos días. Sin embargo, el aumento significativo del tránsito en rutas y accesos urbanos, sumado a trayectos extensos y condiciones climáticas cambiantes, vuelve indispensable extremar los cuidados para evitar imprevistos y garantizar un viaje seguro.

En los últimos meses, diversos siniestros viales registrados en rutas argentinas volvieron a poner en agenda la importancia de la seguridad vial , especialmente durante períodos de alta circulación vehicular como el Carnaval. En este contexto, especialistas advierten que una correcta planificación y una conducción responsable pueden marcar la diferencia entre un viaje placentero y una experiencia atravesada por incidentes evitables.

Durante la temporada de verano y los feriados largos, los riesgos en la ruta se multiplican. Según explicó Daniel Telmo, analista en Educación y Seguridad Vial de La Segunda Seguros, los problemas más habituales están vinculados a fallas mecánicas, distracciones al volante, cansancio, exceso de velocidad y fenómenos climáticos adversos, como lluvias intensas, tormentas repentinas o bancos de niebla.

A estos factores se suma el mayor flujo vehicular, especialmente en horarios pico y en los accesos a los principales destinos turísticos. “La combinación de rutas cargadas, conductores apurados y condiciones climáticas variables incrementa la probabilidad de incidentes si no se toman las precauciones necesarias”, señaló el especialista.

La buena noticia, coinciden los expertos, es que gran parte de los riesgos pueden reducirse con decisiones responsables tomadas antes y durante el viaje. Revisar el estado general del vehículo, controlar frenos, neumáticos, luces y niveles de fluidos, así como planificar paradas para descansar, son acciones simples que impactan de manera directa en la seguridad.

Además, respetar las velocidades permitidas y mantener la atención plena al volante resultan fundamentales en trayectos largos. El cansancio y la fatiga acumulada disminuyen los reflejos y la capacidad de reacción, por lo que detenerse a descansar no debe interpretarse como una pérdida de tiempo, sino como una medida preventiva.

Error humano e infracciones: una diferencia clave en la conducción

En el tránsito, todos los conductores están expuestos a cometer errores. Sin embargo, los especialistas remarcan que es fundamental diferenciar el error humano de las conductas infractoras, ya que estas últimas elevan de forma considerable el riesgo de accidentes.

“El error humano es una situación a la que todos estamos expuestos. Puede surgir de una mala evaluación o de una decisión tomada creyendo que era la correcta, pero que luego se demuestra equivocada”, explicó Juan Pablo Amato, jefe de Legales (Automóviles) de la misma empresa aseguradora. Ejemplos de esto pueden ser una frenada tardía, un error de cálculo al estacionar o no advertir a tiempo una señalización.

Por el contrario, prácticas como exceder los límites de velocidad, usar el celular mientras se maneja, no respetar semáforos o señales de ‘Pare’, o conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, constituyen infracciones graves que incrementan de manera exponencial la posibilidad de un siniestro vial.

viajar (1)

Documentación, alcohol y responsabilidad al volante

Desde el sector asegurador remarcan que contar con la documentación obligatoria en regla es parte esencial de una conducción responsable. Licencia de conducir vigente y habilitante, cédula del vehículo, seguro al día y cumplimiento de la señalización vial son requisitos básicos para circular sin inconvenientes legales ni administrativos.

En relación con el consumo de alcohol, los especialistas fueron enfáticos: conducir bajo sus efectos representa uno de los mayores riesgos en la ruta. Negarse a realizar un control o superar los límites permitidos no solo pone en peligro la vida propia y ajena, sino que también puede acarrear consecuencias legales y económicas significativas.

“Conducir de manera responsable es clave para reducir riesgos y evitar situaciones que compliquen un viaje que debería ser de descanso. La prevención y el respeto por las normas son aliados fundamentales para llegar bien a destino”, destacaron los especialistas.

Recomendaciones clave para viajar seguro en Carnaval

Como cierre, los especialistas enumeraron una serie de recomendaciones básicas para tener en cuenta antes y durante el viaje: