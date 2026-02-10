Carnaval en Mendoza: festivales, música y celebraciones para disfrutar del 14 al 17 de febrero

El fin de semana XXL de Carnaval , llegará a Mendoza con una agenda cargada de festivales , espectáculos musicales, celebraciones populares y actividades pensadas para disfrutar en familia. Con propuestas gratuitas y al aire libre, distintos departamentos de la provincia se convertirán en escenarios de encuentro cultural, turismo y entretenimiento durante cuatro días consecutivos.

Desde recitales de figuras nacionales hasta carnavales tradicionales, ferias gastronómicas y festivales folclóricos, la provincia desplegará una oferta diversa que apunta tanto a vecinos como a turistas que eligen Mendoza como destino para el feriado.

Durante el fin de semana del 14 al 16 de febrero, Luján de Cuyo vivirá una nueva edición del programa Mejor Verano, con una programación cultural que recorrerá distintas localidades del departamento. La propuesta incluye espectáculos musicales gratuitos y actividades pensadas para fortalecer el encuentro comunitario.

La agenda comenzará el sábado 14 a las 21 con la presentación de Miguel Mateos en el Parque Ferri. El domingo 15, en la Plaza de Chacras de Coria, será el turno de Kevin Johansen y Liniers junto a The Nada , con un espectáculo que combina música, humor y dibujos en vivo. Finalmente, el lunes 16, desde las 19, los Jardines del Parque Cívico recibirán a Meliza Blanco, New Jem y Los Bourbonnes , completando un recorrido cultural por distintos puntos del departamento.

El domingo 15 de febrero, la Ciudad de Mendoza celebrará una nueva edición de Domingo en la Sarmiento, en esta ocasión con un especial Carnaval & Vino. De 19 a 23, la avenida se transformará en un espacio peatonal con entrada libre y gratuita, donde se combinarán música en vivo, experiencias enogastronómicas y propuestas para toda la familia.

La jornada incluirá degustaciones en vinerías, promociones especiales, shows en vivo, DJs, ferias de emprendedores y una amplia oferta gastronómica. Esta iniciativa consolida a la Avenida Sarmiento como uno de los principales polos culturales y turísticos de la capital mendocina durante el verano.

unnamed La Ciudad de Mendoza tiene una propuesta particular el domingo.

Festival de Alta Montaña en Uspallata

Las Heras celebrará del 14 al 16 de febrero la 36° edición del Festival de Alta Montaña, en el Camping Municipal de Uspallata, con entrada libre y gratuita. Durante tres noches, desde las 20, el festival ofrecerá música en vivo, danzas tradicionales y urbanas, gastronomía regional y un paseo de artesanos en un entorno natural privilegiado.

El evento reunirá a artistas locales y regionales, y coincidirá con el Motoencuentro Internacional Cristo Redentor, que aportará un importante movimiento turístico con la llegada de motociclistas de distintos países. La propuesta busca fortalecer la identidad cultural de la región y posicionar a Uspallata como destino de eventos de verano.

General Alvear, sede del Carnaval Provincial

El lunes 16 de febrero, desde las 21, General Alvear será sede del Carnaval de la Provincia de Mendoza. El desfile se desarrollará por la avenida principal, desde el kilómetro cero hasta la Plaza Carlos María de Alvear, y contará con la participación de murgas, academias y comparsas locales, provinciales y nacionales.

Entre los momentos más esperados se destaca la presencia de la comparsa Marí Marí, una de las más reconocidas del país, que estará a cargo del cierre. El evento será financiado íntegramente con aportes privados y se espera una convocatoria superior a la del año pasado, con un impacto positivo en el turismo y la economía local.

Estelares.jpg Estelares está en Godoy Cruz. Gentileza

Festival A Morfar en Godoy Cruz

Del 14 al 16 de febrero, el Parque San Vicente será sede del Festival A Morfar – Edición Carnaval, una propuesta ya consolidada en la agenda cultural de Godoy Cruz. Con entrada libre y gratuita, el festival combinará música en vivo, gastronomía, cerveza artesanal y una feria de emprendedores.

La grilla artística incluye a Estelares, que se presentará el domingo 15, y a Los Playeros, encargados del cierre el lunes 16. Además, habrá bandas locales y propuestas folclóricas, consolidando al festival como un espacio de encuentro para públicos de todas las edades.

Folclore y tradición en el Festival Nacional de la Cueca y el Damasco

Del 14 al 16 de febrero, La Dormida será escenario del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco, una de las celebraciones más emblemáticas de la identidad mendocina. Música, danza, comidas típicas y productos regionales se combinarán en una propuesta que tendrá como cierre la participación especial de Soledad Pastorutti.

Con esta amplia agenda, Mendoza se posiciona como uno de los destinos más activos del país para vivir el Carnaval, con opciones culturales y festivas que se extienden a lo largo de toda la provincia.