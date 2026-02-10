Cambia el cobro de jubilados por los feriados de Carnaval: qué días afecta

El calendario de pagos de Anses para febrero se ve modificado por los dos feriados de Carnaval , que este año caen el lunes 16 y martes 17. Como esas fechas incluían el pago de jubilaciones y pensiones mínimas, el organismo corrió los turnos y el cobro se retoma a partir del miércoles 18.

Anses inició los pagos el lunes 9 de febrero para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. En un mes sin feriados, el 16 cobraban los DNI terminados en 5 y el 17 los terminados en 6, pero con el parate de Carnaval esos depósitos pasan a la segunda mitad de la semana.

Con el corrimiento por feriado, el esquema queda así:

La reprogramación por feriados también impacta en asignaciones. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes tienen el DNI terminado en 5 pasan a cobrar el 18, mientras que los terminados en 6 cobran el 19. La Asignación por Embarazo (AUE) vuelve a pagarse el 18 y ese día cobran los DNI terminados en 4. Además, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad retoman el 18 para documentos terminados en 6 y 7 .

Anses reprogramó el cobro y los jubilados retoman pagos desde el 18 de febrero

En cuanto a los montos, en febrero las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,85%, según informó Anses. De esta manera, la jubilación mínima, con el bono de $70.000, llega a $429.254,35, mientras que las jubilaciones y pensiones que no superen ese valor cobran un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Con el bono incluido, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $357.403,48. Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez se ubican en $321.478,05. En el caso de la Pensión Madre de 7 hijos, el monto total alcanza los $429.254,35.

Aumentos para jubilados en febrero

En febrero, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,85%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $429.254,35.

Las jubilaciones y pensiones que no superen los $429.254,35 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así: