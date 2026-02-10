Cambia el cobro de jubilados por los feriados de Carnaval: qué días afecta
Anses ajustó el calendario por los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17. Se reprograman los pagos de jubilados.
El calendario de pagos de Anses para febrero se ve modificado por los dos feriados de Carnaval, que este año caen el lunes 16 y martes 17. Como esas fechas incluían el pago de jubilaciones y pensiones mínimas, el organismo corrió los turnos y el cobro se retoma a partir del miércoles 18.
Anses inició los pagos el lunes 9 de febrero para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. En un mes sin feriados, el 16 cobraban los DNI terminados en 5 y el 17 los terminados en 6, pero con el parate de Carnaval esos depósitos pasan a la segunda mitad de la semana.
Jubilaciones mínimas y pensiones: cómo quedan las fechas
Con el corrimiento por feriado, el esquema queda así:
- DNI terminados en 5 cobran el miércoles 18.
- DNI terminados en 6 cobran el jueves 19, día en el que también se paga a los DNI terminados en 7.
- DNI terminados en 8 y 9 cobran el viernes 20.
La reprogramación por feriados también impacta en asignaciones. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes tienen el DNI terminado en 5 pasan a cobrar el 18, mientras que los terminados en 6 cobran el 19. La Asignación por Embarazo (AUE) vuelve a pagarse el 18 y ese día cobran los DNI terminados en 4. Además, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad retoman el 18 para documentos terminados en 6 y 7.
En cuanto a los montos, en febrero las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,85%, según informó Anses. De esta manera, la jubilación mínima, con el bono de $70.000, llega a $429.254,35, mientras que las jubilaciones y pensiones que no superen ese valor cobran un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Con el bono incluido, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $357.403,48. Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez se ubican en $321.478,05. En el caso de la Pensión Madre de 7 hijos, el monto total alcanza los $429.254,35.
Aumentos para jubilados en febrero
En febrero, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,85%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $429.254,35.
Las jubilaciones y pensiones que no superen los $429.254,35 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $321.478,05
- Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35.