Reglamentan el nuevo blanqueo de dólares: la apuesta para conseguir (mínimo) U$S 2.000 millones

Nadie lo dirá públicamente, mucho menos desde el gobierno, pero las expectativas puestas sobre la nueva reglamentación aparecida hoy en el Boletín Oficial de la Ley de Inocencia Fiscal son altas. Si bien no se esperan resultados inmediatos, la visión del Ejecutivo es que con el transcurso del tiempo y la creación de confianza en la norma; comiencen a volver dólares al sistema financiero y la cantidad de depósitos en moneda extranjera se incrementen. Y, en consecuencia, la cosecha de divisas mejore sustancialmente en el ejercicio 2026 y ayude a Banco Central a cumplir con la meta de adquisición de dólares por unos U$S 10.000 millones comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . En concreto, por está vía podrían ingresar de unos U$S 2.000 a 3.000 millones durante el año; suficientes para reforzar una variable que debe fortalecerse este ejercicio. Para el gobierno, lo importante, es que se considere esta nueva reglamentación como un cambio cultural dentro del sistema financiero, y se considere que quién tiene divisas no declaradas, no sea considerado como un enemigo fiscal, sino como quién tuvo que tomar esa decisión de no tener si dinero dentro del esquema legal, para proteger sus ahorros. Como para comenzar, ya no se considera como evasor penal (y en consecuencia potencial persona privada de su libertad), a quién haya cubierto su dinero fuera del sistema legal y lo haya mantenido fuera del radar del esquema financiero oficial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la continuidad de la metodología de medición de la inflación que utiliza el Indec.

ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente podrá revisar, modificar y presentar. La presentación y el pago en término del impuesto —o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento— otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.

Bancarización de operaciones

Se establece que las operaciones se considerarán correctamente canalizadas cuando los fondos ingresen al sistema financiero en el origen o en el destino de la operación.

Se ratifica que las compraventas de inmuebles podrán seguir realizándose en efectivo, conforme lo dispuesto por el Decreto N.º 22/2001.

Antecedente favorable en materia de lavado de activos

La constancia digital de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras y sujetos obligados en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes. ARCA implementará un sistema de validación digital para facilitar esta verificación.

No se analizará el incremento patrimonial

La normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluyendo depósitos bancarios, a los fines de la verificación del régimen, despejando interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles.

Presunción de exactitud y nueva período fiscal base

El régimen incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. Cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base, la información declarada se presume correcta, otorgando mayor seguridad jurídica y previsibilidad.