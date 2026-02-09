Reglamentan el nuevo blanqueo de dólares: la apuesta para conseguir (mínimo) U$S 2.000 millones
Con la nueva reglamentación publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo busca generar un cambio cultural en el sistema tributario y financiero.
Nadie lo dirá públicamente, mucho menos desde el gobierno, pero las expectativas puestas sobre la nueva reglamentación aparecida hoy en el Boletín Oficial de la Ley de Inocencia Fiscal son altas. Si bien no se esperan resultados inmediatos, la visión del Ejecutivo es que con el transcurso del tiempo y la creación de confianza en la norma; comiencen a volver dólares al sistema financiero y la cantidad de depósitos en moneda extranjera se incrementen. Y, en consecuencia, la cosecha de divisas mejore sustancialmente en el ejercicio 2026 y ayude a Banco Central a cumplir con la meta de adquisición de dólares por unos U$S 10.000 millones comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En concreto, por está vía podrían ingresar de unos U$S 2.000 a 3.000 millones durante el año; suficientes para reforzar una variable que debe fortalecerse este ejercicio. Para el gobierno, lo importante, es que se considere esta nueva reglamentación como un cambio cultural dentro del sistema financiero, y se considere que quién tiene divisas no declaradas, no sea considerado como un enemigo fiscal, sino como quién tuvo que tomar esa decisión de no tener si dinero dentro del esquema legal, para proteger sus ahorros. Como para comenzar, ya no se considera como evasor penal (y en consecuencia potencial persona privada de su libertad), a quién haya cubierto su dinero fuera del sistema legal y lo haya mantenido fuera del radar del esquema financiero oficial.
Las principales claves del régimen reglamentado hoy
- El criterio de “evasión simple” se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos.
- El plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. Esto implica que quienes se inscriban al nuevo régimen en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029.
- Evadir, en principio, ya no será un delito penal. Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal.
- Para adherir al régimen se deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
- Ingresos totales de hasta $1.000 millones anuales.
Te Podría Interesar
- Patrimonio total de hasta $10.000 millones.
- No revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional.
- La verificación se realizará considerando el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular los montos entre años.
- Declaración Jurada Simplificada y efecto liberatorio
ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente podrá revisar, modificar y presentar. La presentación y el pago en término del impuesto —o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento— otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.
- Bancarización de operaciones
Se establece que las operaciones se considerarán correctamente canalizadas cuando los fondos ingresen al sistema financiero en el origen o en el destino de la operación.
- Se ratifica que las compraventas de inmuebles podrán seguir realizándose en efectivo, conforme lo dispuesto por el Decreto N.º 22/2001.
- Antecedente favorable en materia de lavado de activos
La constancia digital de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras y sujetos obligados en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes. ARCA implementará un sistema de validación digital para facilitar esta verificación.
- No se analizará el incremento patrimonial
La normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluyendo depósitos bancarios, a los fines de la verificación del régimen, despejando interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles.
- Presunción de exactitud y nueva período fiscal base
El régimen incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. Cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base, la información declarada se presume correcta, otorgando mayor seguridad jurídica y previsibilidad.
- ARCA sólo podrá impugnar la declaración en supuestos excepcionales expresamente definidos en la normativa, como la existencia de discrepancias significativas debidamente verificadas.
- El régimen introduce el concepto de nuevo período fiscal base. Cada vez que el contribuyente ratifica su permanencia en el régimen y presenta en término la Declaración Jurada Simplificada con el correspondiente pago, ese período pasa a constituirse como un nuevo período fiscal base.
- Los períodos anteriores quedan alcanzados por la presunción de exactitud, salvo que ARCA hubiera notificado previamente una orden de intervención, consolidando un esquema de cumplimiento progresivo que refuerza la confianza entre el contribuyente y la administración tributaria.
- La reglamentación dispone que la rectificación espontánea presentada antes de la notificación de una orden de intervención no configura una discrepancia significativa.
- ARCA establecerá una reducción del 50 % de las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento.