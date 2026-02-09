Las alertas en la economía actual: capacidad instalada industrial, inversión y dólares

El bajo uso de la capacidad instalada industrial, la necesidad de que ingresen divisas al sistema productivo y el contexto de desconfianza en los indicadores.

El columnista Carlos Burgueño puso el foco en otros indicadores centrales de la macroeconomía más allá del IPC y advirtió sobre la debilidad de la actividad productiva y la necesidad de recuperar dólares para sostener el esquema económico. En MDZ Radio, señaló que uno de los datos clave de la semana será el uso de la capacidad instalada industrial.

“Pasó a ser una variable fundamental porque a medida que no aumente la capacidad instalada, no hay inversión”, explicó. Según detalló, mientras las empresas “están laburando al 50%”, no existe incentivo para ampliar plantas o incorporar maquinaria. “Cuando vos estás a full, ahí invertís en una ampliación”, sostuvo, al describir el vínculo entre nivel de actividad e inversión.

En paralelo, Burgueño se refirió a la percepción social sobre los indicadores económicos y los ingresos. Frente a estimaciones privadas sobre salarios promedio, fue cauto y remarcó la necesidad de distinguir fuentes y metodologías. “Hay que ver qué consultora y qué indicador”, afirmó, y advirtió que el problema surge “cuando el indicador oficial pasa a estar cuestionado”, porque la confianza es un componente clave para la lectura económica.

En ese marco, mencionó el debate en torno a la medición del IPC. Señaló que el índice “siempre va a ser hostil” para las familias, porque cada hogar siente con mayor fuerza los aumentos que más lo afectan, como alquileres, combustibles o tarifas. No obstante, recordó que la función del INDEC es mostrar “un promedio de diferentes precios” y ofrecer un indicador de referencia.

La buena noticia Como dato positivo, Burgueño destacó la reglamentación de la ley de blanqueo de dólares, denominada por el Gobierno como de "presunción de inocencia fiscal". "Es una buena noticia que se haya reglamentado la ley de blanqueo", sostuvo, y agregó que, aunque "lo mejor es que no habría blanqueo", la economía argentina "cada tanto necesita algún mecanismo para que entren dólares".